Kto składa deklarację CEEB: kto, jakie źródła ciepła i jaki formularz

Kto wypełnia zgłoszenie źródła ciepła?

Robią to właściciele lub zarządcy budynków. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w Polsce.

Źródła ciepła, o które pytają zgłaszający: "co trzeba zgłosić"

Co do zasady w deklaracji powinny pojawić się WSZYSTKIE budynki, które posiadają jakiekolwiek źródło ciepła. Ma to być także np. domek na działce, w którym jest zainstalowany kominek, pomimo że dawno nie był używany. Pamiętaj o zgłoszeniu:

kotłów grzewczych na paliwa stałe: węgiel, pellet, drewno

pieców kaflowych lub wolnostojących, opalanych paliwem stałym, takim jak węgiel, pellet, drewno,

piecokuchni,

kuchni węglowych,

kominków na paliwo stałe, węgiel, drewno

kominków gazowych,

kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych,

podgrzewaczy gazowych (przepływowych i pojemnościowych),

kotłów olejowych,

trzonów kuchennych,

pomp ciepła,

instalacji ogrzewania elektrycznego,

sieci ciepłowniczej.

W przypadku mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, posiadających własną kotłownię lub korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej, deklarację z reguły składa zarządca nieruchomości, czyli wspólnota mieszkaniowa czy administracja. W takiej sytuacji właściciel mieszkania, nie musi już nic wypełniać. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w lokalu było samodzielnie zainstalowane źródło ciepła np. kominek czy piecyk gazowy. Nawet te nieużywane kominki muszą być zgłoszone.

Nie muszą być natomiast zgłaszane klimatyzatory, nawet jeśli mają funkcję grzania.

Deklaracja ogrzewania druk — który wybrać?

Do dyspozycji właścicieli i zarządców GUNB przygotował 2 rodzaje formularzy.

deklaracja A — wybierają właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych,

deklaracja B — wybierają właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych. Deklaracja CEEB formularz B dotyczy bowiem wyłącznie budynków niemieszkalnych.

Jak złożyć deklarację CEEB?: sposoby, adresy, CEEB logowanie

Deklarację można złożyć osobiście lub online.

Osobiste zgłoszenie ogrzewania domu

Możesz pobrać deklarację online i wypełnić w domu:

Wejdź na stronę zone.gunb.gov.pl lub ceeb.gov.pl.

CEEB deklaracja pdf znajduje się w sekcji "Materiały do pobrania i najczęściej zadawane pytania".

Możesz też pobrać papierowy druk i wypełnić na miejscu korzystając z pomocy urzędnika.

Osobiste składanie deklaracji czym ogrzewasz dom, odbywa się w Urzędach Gmin. Uwaga! Dziś mogą być długie kolejki, a do tego upał!

Zgłoszenie pieca przez internet

Wejdź na stronę: zone.gunb.gov.pl lub ceeb.gov.pl,

Wejdź w sekcję "Zaloguj się, aby złożyć deklarację"

Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami na kolejnych stronach formularza.

CEEB deklaracja, jak wypełnić? Wybierz sposób autoryzacji i zacznij od dodania swojego budynku

wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl,

kliknij: "złóż deklarację",

CEEB logowanie: wybierz sposób logowania: profil zaufany lub e-dowód,

zaloguj się, wpisując swoje dane,

składanie deklaracji rozpocznij od dodania budynku: wypełnij metrykę budynku, wypełniając wszystkie pola,

dodaj deklarację A i wskaż rodzaj budynku i lokale mieszkalne lub lokale zbiorowego zamieszkania objęte deklaracją,

wybierz źródło ciepła używane w budynku, jego liczbę i określ czy jest ono eksploatowane, a także jakie spełnia funkcje

wskaż klasę kotła na paliwo stałe oraz liczbę kotłów w wybranej klasie,

zaznacz rodzaje stosowanego paliwa,

wpisz dane kontaktowe i zaznacz czy są takie same jak adres budynku, którego dotyczy deklaracja,

po wypełnieniu danych kontaktowych złóż deklarację (złożonej deklaracji nie można edytować, ani usunąć).

W przypadku trudności, zgłoszenie ogrzewania domu warto skonsultować z ekspertami.

- Pytania nadal można przesyłać na adres info-ceeb@gunb.gov.pl. (...) Ostatnio uruchomiliśmy również specjalną infolinię: numer telefonu 22 295 51 28 - rzeczniczka GUNB Joanna Niedźwiedzka, w rozmowie z Tok fm zaprasza do kontaktu z urzędem.

Warto zmieścić się w terminie i złożyć deklarację do czwartku 30.06.2022. Są kary dla spóźnialskich.

