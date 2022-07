Ekstremalne upały w Polsce. IMGW wydało najwyższy alert

Upał nie chce odpuścić. Piątek to olejny dzień z ekstremalnie wysokim temperaturami w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla części kraju najwyższy alert przed upałami. Temperatura może tam osiągnąć 37 st. Celsjusza.

REKLAMA

Alert trzeciego stopnia przed upałami wydano dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, a także dla części województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. IMGW przewiduje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 34 do 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 st. C.

Dla pozostałej części kraju obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami, co oznacza, że temperatura maksymalna w dzień może wynieść tam od 30 do 34 st. C, a lokalnie w pi±tek do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

Z kolei alerty trzeciego stopnia przed burzami z gradem wydano dla części województw: łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami grad. Możliwe, że na tych obszarach będą tworzyły się trąby powietrzne.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczaj±, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwi± prowadzenie działalności.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!