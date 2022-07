Ceny paliwa to zmora Polaków. Kolejne sieci stacji paliw dołączają zatem do promocyjnej rywalizacji z konkurencją o zdobycie klientów. Od piątku, 1 lipca do końca sierpnia na stacjach Lotosu będzie obowiązywała ogólnopolska promocja, która pozwoli na zakup do 150 l paliwa w miesiącu z 30-groszowym rabatem na każdym litrze - poinformowała spółka paliwowa.

Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl