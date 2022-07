Silne burze na zachodzie Polski. W Szczecinie zalane ulice. Ewakuacja 900 harcerzy

Gwałtowna ulewa, która przeszła nad stolicą Pomorza Zachodniego spowodowała utrudnienia w ruchu. Niektóre ulice w centrum miasta zostały zalane. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień m.in. na ul. Cyryla i Metodego, Batalionów Chłopskich, 1 maja, Madalińskiego i Niemcewicza.

- Dużo ulic jest zlanych i nieprzejezdnych, wszędzie tworzą się duże korki – poinformował kierowca ze Szczecina. Jak informują kierowcy, na skrzyżowaniu Szcanieckiej i 1 maja nie działa sygnalizacja świetlna.

Straż pożarna w województwie zachodniopomorskim do godz. 17.00 interweniowała 310 razy. Częściowo zalane zostały szpital przy Unii Lubelskiej. - Zalane pomieszczenia, korytarz na poziomie minus jeden w okolicy laboratorium Diagnostyka i oprócz tego na SOR dziecięcym i SOR dla dorosłych. Straż pożarna była, wypompowywali i dalej służby pracują. My tez już pompy mamy dodatkowe, gdyby nasilił się deszcz, to jesteśmy w miarę zabezpieczeni – przekazała rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej dr Joanna Woźnicka.

Podobna sytuacja miała miejsce w szpitalu klinicznym nr 2 na Pomorzanach. - W kilku miejscach nas zalało, ale - co najważniejsze - sale chorych są bezpieczne, suche, pacjenci s± bezpieczni, żaden sprzęt nie ucierpiał. Nie ma żadnych znacznych strat – przekazała rzeczniczka prasowa szpitala klinicznego nr 2 Bogna Bartkiewicz.

Burze w Polsce. Ewakuacja harcerzy

Jak podał rzecznik KW PSP w Szczecinie st. kpt. Tomasz Kubiak, uczestników 14 obozów harcerskich, łącznie ponad 900 osób zostało przeniesionych do obozu rezerwowego w Szczecinku i do szkoły w Bornem Sulinowie.

Z informacji przekazanych przez szczecinecką policję wynika, że decyzje o ewakuacji zostały podjęte wyprzedzająco, po otrzymaniu alertów, przed spodziewanymi burzami.

Podobnie w Prochnówku (powiat wałecki) do budynku gospodarczego przeniesiono dwa obozy harcerskie. Łącznie 70 osób.

W Czaplinku (zachodniopomorskie) na jeziorze Drawsko przewrócił się jacht typu Omega, z wody podjęto 6 osób – 5 dzieci i instruktor. Do godz. 17.00 straż pożarna odnotowała 310 interwencji związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi. Najwięcej w Szczecinie (64) oraz powiatach: stargardzkim (45), gryfińskim (44), goleniowskim (44) myśliborskim (26), drawskim (24), pyrzyckim (15), polickim (15), świdwińskim (8), gryfińskim i choszczeńskim (7).

IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa zachodniopomorskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu lokalnie do 70 mm oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad" – poinformował IMGW.

Alert we wschodniej części regionu obowiązuje do północy, w zachodniej do godz. 22.