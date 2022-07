Mobbing w pracy. Nie każda sytuacja trudna to mobbing, ale nie można go bagatelizować

W piątek 1 lipca rozpoczęła się kontrola Inspekcji Pracy w "Newsweek Polska". Bezpośrednim impulsem tej wizyty są doniesienia medialne o nieprawidłowościach w tej redakcji w czasie, kiedy redaktorem naczelnym był w niej Tomasz Lis — czytamy w "Rzeczpospolita". To Wirtualna Polska jako pierwsza przytoczyła oskarżenia pracowników "Newsweeka" pod adresem swojego szefa.

Sam oskarżany skomentował te doniesienia: "to zestaw półprawd, rozdmuchanych i poprzekręcanych". - Nie chcę tego ekstensywnie komentować, bo nadmierne komentowanie bzdur tylko je nobilituje — powiedział były naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis, w Poranku Radia Tok fm.

Łada Drozda, coach i psycholożka, komentująca doniesienia pracowników gazety zastrzegła, że pojęcie mobbingu jest bardzo szerokie, a odkąd się upowszechniło, często bywa nadużywane. Ekspertka przyznała, że nie potrafi z całą pewnością stwierdzić, czy w odniesieniu do redakcji gazety, w której naczelnym był Lis, chodzi właśnie o mobbing.

Na tym etapie nie wie tego także Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Jednak, jak poinformowała w wywiadzie dla magazynu "Wprost" Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, urząd bardzo poważnie traktuje wszystkie podobne doniesienia. - W przypadku redakcji "Newsweeka", ze względu na lawinowo rosnącą liczbę informacji o nieprawidłowościach, podjęłam decyzję o przeprowadzeniu czynności kontrolnych — powiedziała Łażewska-Hrycko.

Czym jest mobbing i jak na niego reagować? Ekspert: "nękanie i zastraszanie dotyczy konkretnego pracownika"

Eksperci powtarzają, że często trudno jest jednoznacznie zidentyfikować mobbing i oskarżyć mobbera. W dużej części przypadków nie ma wyraźnych dowodów na tego typu przemoc, a ofiary mobbingu tracąc równowagę i poczucie własnej wartości, nie mają wystarczających sił na to, żeby zbierać dowody na przemoc stosowaną wobec nich.

W jakich przypadkach jednak może być mowa o mobbingu? - Z mobbingiem mamy do czynienia, gdy nękanie i zastraszanie dotyczy konkretnego pracownika, zachowania te są uciążliwe i długotrwałe oraz wywołały określone w Kodeksie Pracy skutki: zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżenie, ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników - wyjaśnia Marcin Rak, prawnik i ekspert w zakresie systemowych i prawnych narzędzi przeciwdziałania mobbingowi w organizacjach, szkoleniowiec Sanduro Group

Na mobbing powinni reagować wszyscy:

Pracodawcy. To właśnie na nich spoczywa ustawowy obowiązek walki z mobbingiem w miejscu pracy. Muszą stworzyć procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne, które ułatwiają zgłaszanie tego typu zdarzeń.

Ofiary mobbingu, bo to ich dotyczy problem. Powinni szukać pomocy dla własnego dobra. Mogą to robić, zgłaszając przemoc pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy, a także prosić o wsparcie kolegów.

Współpracownicy. Nawet, jeśli problem nie dotyczy ich, tylko koleżanki czy kolegi, na tego rodzaju zaobserwowaną przemoc należy reagować, jak na każdą formę przemocy.

Inne głośne sprawy o mobbing w Polsce. Durczok i uczelnie artystyczne

Najgłośniejsze sprawy związane z przemocą na linii przełożony podwładny, identyfikowane jako mobbing, to w ostatnich latach m.in skandal z udziałem zmarłego Kamila Durczoka, za czasów jego pracy w TVN.

Tego typu oskarżenia dotyczyły także wykładowców na uczelniach artystycznych. Tam "mobbing, molestowanie i seksizm traktuje się jak żarty" - pisał w kwietniu 2021 r. NOIZZ,

-Już drugi rok trwa kampania 'Praca od kulis – przeciw mobbingowi i dyskryminacji w polskim teatrze i na uczelniach artystycznych – poinformowała "Wprost" GłównaInspektor Pracy – To cykl szkoleń prowadzonych przez Inspektorat w Krakowie dla kadry zarządzającej, aktorów i wszystkich pracowników teatrów oraz uczelni w celu podniesienia świadomości prawnej, oraz umiejętności budowania właściwych relacji w pracy - dodała.

Sprawy o mobbing — czy zatoczą kręgi jak "me too"? PIP informuje jak je zgłaszać [KONTAKT]

Jednak to nie mobbing (często łączący się z molestowaniem i dyskryminacją), a właśnie molestowanie seksualne kobiet w świecie artystycznym Stanów Zjednoczonych, zainicjowało znany dziś na całym świecie ruch obywatelski "me too". Akcja daje odwagę aktorkom, molestowanym przez reżyserów, producentów i inne osoby mające wpływ na ich kariery, do nagłaśniania kolejnych spraw. Akcja "Me too" jak kula śniegowa narastała i zataczała coraz szersze kręgi. Dzięki temu kolejne ofiary mają dziś odwagę mówić, a oprawcy są piętnowani i skazywani.

Czy podobnie będzie z mobbingiem? To w dużej części zależy od samych ofiar. - Inspektor pracy sam nie powstrzyma mobbingu — czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. - Liczymy na to, że skrzywdzeni pracownicy nie będą milczeć — mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko przed rozpoczęciem kontroli w "Newsweeku".

Główna inspektor PIP wspomniała w rozmowie z "Wprost" dwie formy pomocy: "Zieloną linię" i "Zieloną skrzynkę". To numery telefonu i adresy e-mailowe, na które lokalnie i anonimowo można zgłaszać pytania oraz sygnały o wszelkich zjawiskach w miejscu pracy.

Wszystkie regionalne odziały PIP i ich telefony i maila w ramach "Zielonej Linii" są dostępne na stronie: zielonalinia.gov.pl

