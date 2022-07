Pogoda w poniedziałek, 4 lipca. Upał na Podkarpaciu. Szczególnie tam będzie ciepło!

Synoptycy z IMGW wydali alarmy pierwszego stopnia ostrzegające przed upałem. Obowiązują na Podkarpaciu i w Bieszczadach. Gorąco będzie w:

województwie podkarpackim,

w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, rzeszowskim, Rzeszów, ropczycko-sędziszowskim, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie do 29-31 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy sięgnie do 15-17 st. C.

Ostrzeżenia IMGW: możliwe burze z gradem. Będą też silne deszcze

W niektórych regionach kraju wydano alerty ostrzegające przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

pomorskim,

kujawsko-pomorskim (powiaty północne)

warmińsko-mazurskim (powiaty: elbląski, Elbląg, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn, szczycieński, nidzicki, działdowski, ostródzki, nowomiejski, iławski.

Przewidywane są też burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru osiągać będą 85 km/h. Lokalnie wystąpi też grad.

Burze można śledzić w serwisach pogodowych, na przykład lowcyburz.pl czy burze.dzis.net. Na tym ostatnim portalu na mapie zaznaczono miejsca zarejestrowanych wyładowań atmosferycznych z ostatnich dwóch godzin. Mapa jest odświeżana co 5 minut.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Sprawdź, co oznacza

Takie ostrzeżenie przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Tu więcej o ostrzeżeniach/

