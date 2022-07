Pogoda na wtorek, 5 lipca. Silny wiatr i ulewy to nie wszystko. Możliwe burze i grad

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. We wtorek , 5 lipca, prognozowany jest "silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad". "Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek". Ten komunikat z ostrzeżeniem RCB wysłało we wtorek rano do województw:

lubelskiego;

mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, miński, otwocki, piaseczyński, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, zwoleński, grodziski, legionowski, ostrowski, pruszkowski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski)

podlaskiego (powiaty: hajnowski, wysokomazowiecki, zambrowski, siemiatycki, bielski).

Opady deszczu będą tam okresami silne, miejscami do 30-50 litrów wody na metr kwadratowy i mogą im towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Możliwy jest także grad.

Pogoda na dziś. Alert RCB od poniedziałku jest aktualny także w innych województwach. Sprawdź, czy na liście jest twoje!

Już w poniedziałek RCB ostrzegło mieszkańców niektórych regionów Polski przed pogodą i alerty te nadal obowiązują.

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro (05.07) silny deszcz i burze, również z gradem. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zachowaj ostrożność" - sms o takiej treści otrzymali wczoraj po południu mieszkańcy województw:

łódzkiego,

małopolskiego,

opolskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego

podkarpackiego.

Alarm dotyczył opadów deszczu, okresami silnych (miejscami od 40 do 50 litrów wody na metr kwadratowy), którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Alert RCB. Co to jest i przed czym ostrzega?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia.

Nie ma znaczenia z którym operatorem zawarliśmy umowę. Alert RCB nie jest elementem aplikacji RSO. Żeby go otrzymywać nie trzeba instalować żadnej aplikacji czy programu.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

