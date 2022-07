Karta Nauczyciela po nowelizacji. Likwidacja niektórych stopni. A to nie koniec zmian

REKLAMA

Za przyjęciem nowelizacji Karty Nauczyciela głosowało 241 posłów, 204 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Zgodnie ze zmianami liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Znikną dwa stopnie:

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy.

W nowym podziale znajdą się:

nauczyciel początkujący niemający stopnia awansu zawodowego

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Teraz pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po czterech latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale "przygotowanie do zawodu".

Zostanie wprowadzony okres "przygotowania do zawodu nauczyciela", więc zmienią się zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem. Przez pierwsze dwa lata będzie on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole oraz po uzyskaniu, co najmniej dobrej oceny pracy, będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nauczyciel, który w ciągu sześciu lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu, nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka będzie mogła zostać zawarta więcej niż jeden raz.

Pensje nauczycieli 2022. Wyższe zarobki na start

Sejm przyjął także zmiany w sposobie wynagradzania nauczycieli. Jednak skorzystają na nich tylko nauczyciele zaczynający karierę. Średnie wynagrodzenie będzie wynosiło:

nauczyciela początkującego - 120 proc. tak zwanej kwoty bazowej,

nauczyciela mianowanego – 144 proc. kwoty bazowej,

nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej.

Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi:

dla nauczyciela stażysty 100 proc. kwoty bazowej

dla nauczyciela kontraktowego – 111 proc. kwoty bazowej

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nie ulegną zmianie. Jak do tej pory, będzie to dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. tej kwoty.

Zmiany oznaczają, że wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole wzrośnie ze 100 proc. do 120 proc. kwoty bazowej. Tyle też będzie wynosić w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole, podczas gdy obecnie jest to 111 proc.

Pensje nauczycieli z większym doświadczeniem. Te grupy na podwyżki nie mają co liczyć

Propozycje opozycji przewidujące także podwyżki dla doświadczonych nauczycieli zostały odrzucone głosami posłów z koalicji rządzącej. Przed ostatecznym głosowaniem nie udało się wprowadzić do projektu zapisów, które pozwoliłyby zarówno na większe podwyżki dla początkujących i wyższe zarobki dla starszych stażem.

Jedna z odrzuconych poprawek Lewicy zakładała zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych - do 174 proc. kwoty bazowej, a nauczycieli dyplomowanych - do 224 proc. Lewica proponowała, by kwota bazowa wynosiła równowartość 75 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Za przyjęciem tej poprawki głosowało 208 posłów, 232 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Z kolei odrzucona poprawka KO przewidywała zwiększenie tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących do 130 proc. kwoty bazowej, nauczycieli mianowanych do 167 proc., a nauczycieli dyplomowanych do 213 proc. Za przyjęciem tej poprawki głosowało 206 posłów, 233 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!