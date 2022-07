Tanie kierunki na wakacje. Tam nie dotarła drożyzna

W Polsce mierzymy się z rosnącą inflacją, która wypływa na coraz wyższe koszty życia. I choć podobny problem dotyka wielu krajów Europy, okazuje się, że są miejsca, w których inflacja nie rośnie tak drastycznie, a ceny hoteli i żywności utrzymują się na stabilnym poziomie.

Jak podaje "Rzeczpospolita" drastycznych podwyżek cen nie uświadczymy na Malcie, gdzie inflacja w czerwcu wyniosła 6,1 procent oraz we Włoszech, gdzie inflacja uplasowała się na poziomie 6,8 procent. Ceny nie wzrosły także w Turcji, choć tam inflacja jest jeszcze wyższa niż w Polsce, bowiem wynosi aż 70 procent. Nie odczujemy tego, podróżując do Turcji, bowiem jednocześnie doszło tam do znacznego osłabienia tamtejszej waluty - liry. Turecka waluta jest obecnie niemal o połowę tańsza niż rok temu. To oznacza, że organizując wakacje na własną rękę, warto wziąć pod uwagę właśnie te trzy lokalizacje.

Tanie wakacje 2022 nie w tych krajach. Zobacz, gdzie zawitała największa drożyzna

Niestety kraje, w których ceny nie zwiększyły się znacząco od zeszłego roku, to tylko wyjątek na wakacyjnej mapie. Podczas tegorocznych podróży, w większości rejonów musimy się liczyć ze znacznie większymi kosztami. Jak podaje Rzeczpospolita, największe podwyżki dotknęły takie kierunki, jak Bułgaria, Portugalia i Chorwacja. Wypoczynek w tych krajach będzie o kilkanaście procent droższy niż rok temu.

Z podwyżkami muszą się liczyć także Polacy wypoczywający w kraju

"Za krajowy wyjazd wakacyjny Polacy zapłacą aż o 16 proc. więcej niż rok temu" - szacuje Polski Instytut Ekonomiczny, bazując na danych Eurostatu.

Tanie wakacje za granicą. Czy to jeszcze możliwe?

Czy w tym roku zagraniczne tanie wakacje w ogóle są możliwe? Ceny w biurach podróży sugerują, że nie. Jednak eksperci mówią, że wciąż możliwe jest zaplanowanie wakacyjnego wypoczynku za granicą tak, by koszty nie były znacząco większe niż rok temu. Najważniejszą kwestią będzie wybranie kierunku podróży oraz środka transportu.

Jak pokazują dane Eurostatu, bilety lotnicze są w tym roku droższe o średnio 11 procent. Dodatkowo utrudnienia na lotniskach i odwoływane loty sprawiają, że warto zastanowić się, czy nie lepiej dotrzeć na wakacje innym środkiem transportu. Wybierając zaś cel podróży, zwróćmy uwagę na to, jaka jest inflacja w danym kraju i czy ceny nie poszybowały tam mocno w górę.

