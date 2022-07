Upały w Polsce. Druga fala gorąca jeszcze w lipcu. Sprawdź, kiedy zaplanować weekend nad wodą

Fala zapowiadanych upałów może być taka samo intensywna jak ta, która pojawiła się pod koniec czerwca. Dotąd najcieplejszymi dniami tego roku były 30 czerwca i 1 lipca. Temperatury przekroczyły wtedy - w wielu regionach - 35 st. C i sięgały nawet 37-39 st. C.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w połowie lipca gorące powietrze znad Afryki i Hiszpanii kroczyć ma w stronę zachodniej i środkowej Europy, w tym do Polski. Co to oznacza? Gorąco może być już pod koniec przyszłego tygodnia.

Według ekspertki TVN Meteo fala upałów może zacząć się w niedzielę 17 lipca lub poniedziałek 18 lipca. Prawdopodobieństwo rozpoczęcia się upałów w tym terminie to 65-70 proc. Jednak gorące powietrze może dotrzeć do nas nieco później, 20-21 lipca. Polska znowu może znaleźć się w uścisku ekstremalnie wysokich temperatur przez kilka dni.

Lipiec 2022. Temperatury powyżej norm wieloletnich. Ten miesiąc będzie naprawdę ciepły

Jak podaje IMGW-PIB w eksperymentalnej prognozie długoterminowej temperatury i opadu na lipiec 2022 r., średnia miesięczna temperatura powietrza w lipcu w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Natomiast suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

Porady na upały. Pamiętaj o tych zasadach

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12-13.

Lekarze przypominają, że w upały należy zachować szczególną ostrożność w czasie przebywania na słońcu. Gdy temperatura dochodzi lub przekracza 30 stopni Celsjusza, wzrasta zagrożenie udarem cieplnym. Może również dojść do niebezpiecznych poparzeń słonecznych. Już powyżej 25 st. C przestajemy czuć komfort i ciało zaczyna się nagrzewać.

W czasie upalnych dni poszukajmy ochłodzenia w cieniu, pijmy więcej wody, by nie doprowadzić do odwodnienia, pamiętajmy o nakryciu głowy i filtrze przeciwsłonecznym gdy przebywamy na zewnątrz oraz lekkich, przewiewnych ubraniach z naturalnych materiałów.

Upały są szczególnie niebezpieczne dla: