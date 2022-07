Pogoda na piątek, 8 lipca. Przelotny deszcz i burze. Nie będzie plażowania

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska jest w zasięgu zatoki związanej z układem niżowym nad północną Skandynawią i Morzem Północnym. Napływa chłodne powietrze polarne morskie, a ciśnienie rośnie.

Na Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie przeważnie umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie. Temperatura maksymalna od 20 do 22 st. C, nad morzem około 18 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem także dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Na Mazurach i Podlasiu również zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z możliwym gradem. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz do około 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni oraz północno-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 70 km/h.

Pozostała część kraju też spowita chmurami - zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami albo umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu czy możliwe burze.

W rejonach podgórskich w Tatrach od 16 do 21 st. C, wysoko w Beskidach od 10 do 15 st. C, na szczytach Tatr około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo słaby, później umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. W Zakopanem tylko 17 st. C.

Dla części woj. śląskiego, małopolskiego i podlaskiego wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Przewidywane są lokalne wzrosty stanów wody. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów- punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Pogoda na sobotę, 9 lipca. Nadal chłodno i deszczowo. Nad morzem silny wiatr

Prawie cała Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, tylko przejściowo zaznaczą się płytkie zatoki niżowe i strefy frontów atmosferycznych. Z północnego zachodu będzie napływało coraz chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Wystąpią wahania ciśnienia.

Na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 21 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Mazury też zachmurzone. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 22 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W rejonach podgórskich od 17 do 20 st. C, na szczytach Beskidów od 9 do 14 st. C, na szczytach Tatr około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny.

Pogoda na niedzielę, 10 lipca.

Polska będzie w zasięgu niżu znad Finlandii, w napływającym z północnego zachodu chłodnym powietrzu polarnym morskim. Po południu ciśnienie zacznie rosnąć.

W Zachodniopomorskiem i Pomorskiem będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad samym morzem okresami dość silny i tam porywy do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Na Mazurach zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni oraz północno-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 65 km/h.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 do 9 st. C. Wiatr dość silny, północno-zachodni.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 st. C, w rejonach podgórskich od 17 do 19 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Chwilowe ochłodzenie niebawem się skończy. Według synoptyków na horyzoncie widać nową falę upałów. Powrót wysokich temperatur nastąpi w drugiej połowie lipca i potrwa kilka dni.

