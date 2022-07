Znęcał się nad kotem, a filmiki wrzucał do sieci. 22-latek trafił do aresztu. Grozi mu 5 lat więzienia

Policja w Gdyni poinformowała, że 22-latek, który miał znęcać się nad kotem i publikować nagrania z tego zajścia w internecie, został w piątek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie odbyło się jego przesłuchanie.

Jak przekazała oficer prasowa KMP w Gdyni podkom. Jolanta Grunert, funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie dla mężczyzny tymczasowego aresztu. Dodała, że prokuratura przychyliła się do wniosku, a Sąd Rejonowy w Gdyni podtrzymał decyzję i 22-latek trafił na 3 miesiące do aresztu.

Mężczyzna został zatrzymany w środę przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Gdyni–Oksywiu. Mundurowi ustalili, że 22-latek podczas nieobecności właściciela kota krępował zwierzę kablem, a następnie publikował materiały o tym na portalach społecznościowych.

Policjanci w trakcie śledztwa zabezpieczyli materiał dowodowy, między innymi telefon komórkowy.

Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami grozi kara do 5 lat więzienia.