Upały w Europie. Temperatura w niektórych krajach przekroczy 46 stopni

Piekielnego żaru - pod wpływem antycyklonu afrykańskiego - należy spodziewać się najpierw na południu Europy. Temperatura miejscami może tam znowu przekraczać 40 st. C i sięgać nawet 46 st. C. Taka aura podniesie jeszcze bardziej i tak duże ryzyko pożarów, które mogą pojawić się na południu i południowym zachodzie kontynentu.

Jak podaje serwis dobrapogoda24.pl, wysokich temperatur należy spodziewać się szczególnie - w i tak zmagających się z suszą - Włoszech, na południu Hiszpanii i Francji oraz w Bośni i Hercegowinie, na Cyprze, Malcie, a także w Grecji i Serbii.

"Gorąc znad Półwyspu Iberyjskiego za sprawą niżu nad Atlantykiem ponownie zacznie się przesuwać na północ i północny wschód w głąb Europy, w tym nad Francję i przejściowo nawet nad Anglię. Fala zwrotnikowego powietrza następnie nasunie się nad Kraje Beneluksu i Niemcy, a później ma szansę dotrzeć także do Polski" - czytamy w serwisie pogodowym.

Upały 2022. Czy wrócą do Polski? Jest konkretna data

Prognozy długoterminowe synoptyków przewidują, że upał lub fala upałów - o ile nie wydarzy się nic nieoczekiwanego - ma szansę dotrzeć do Polski w drugiej połowie lipca. "Wstępnie prognozowany upał w Polsce będzie 18 lipca 2022" - podaje dobrapogoda24.pl.

Z kolei, co najmniej do 12 lipca mają przeważać temperatury maksymalne na umiarkowanym poziomie do około 18-24 st. C. W tym czasie wystąpią również przelotne opady deszczu i lokalne burze. "Sytuacja ma się zacząć zmieniać w trakcie drugiej dekady lipca, przy czym szansa na upał, czyli temperatury 30 st. C. i więcej jest widoczna od około 15-17 lipca (+/- 1 dzień)" - informuje serwis.