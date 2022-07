Tego nie zabieraj na spacer do lasu. Przyciąga kleszcze

Sezon na kleszcze w pełni. Dlaczego te pajęczaki są takie groźne?

Kleszcze to pajęczaki zamieszkujące lasy liściaste i mieszane, można je też spotkać w każdym innym miejscu porośniętym bujną roślinnością, takim jak łąka, przydomowy ogródek albo park miejski.

Ugryzienie kleszcza jest bezbolesne (w ślinie kleszcza znajduje się substancja znieczulająca), lecz może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Jak można się dowiedzieć z serwisu Kleszcze.info.pl, te nieduże pajęczaki przenoszą różne drobnoustroje wywołujące poważne choroby, a przede wszystkim:

wirusy, takie jak kleszczowe zapalenie mózgu (KZM),

bakterie wywołujące boreliozę.

Jeśli chodzi o KZM, dostępne są już skuteczne szczepionki przeciwdziałające tej chorobie. Jeśli jednak ktoś zachoruje, możliwe jest już tylko złagodzenie ostrego przebiegu choroby. Z kolei osobę chorą na boreliozę można skutecznie wyleczyć antybiotykami, nie stworzono jednak skutecznej szczepionki przeciwdziałającej temu schorzeniu.

Kleszcze – jak się przed nimi chronić? Poznaj te zasady

Kleszcze są niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby podczas letnich spacerów zadbać o bezpieczeństwo swoje i czworonogów.

Aby czuć się bezpiecznie w czasie letnich spacerów:

unikaj chodzenia przez wysokie trawy i krzewy,

na spacer zakładaj ubrania z długimi rękawami i nogawkami, a także wysokie buty oraz skarpetki,

używaj preparatów ochronnych i odstraszających,

po każdym spacerze sprawdzaj całe ciało, również skórę głowy.

Aby uchronić czworonogi przed ugryzieniem kleszczy, zastosuj jeden z tych środków ostrożności:

specjalne obroże przeciw kleszczom (działają do 8 miesięcy),

krople aplikowane średnio raz w miesiącu,

spray przeciw kleszczom (stosowany kilka razy w miesiącu),

tabletki podawane dwa razy, działają przez cały rok.

Na wszelki wypadek warto też zaopatrzyć się w specjalne kleszczyki chirurgiczne do skutecznego i bezpiecznego usuwania tych pajęczaków spod skóry.

Czego lepiej nie zabierać do lasu? To przyciąga kleszcze

Idąc na spacer do lasu, warto pamiętać, że niektóre rzeczy czy nasze cechy wyjątkowo przyciągają kleszcze. Wśród nich przede wszystkim należy wymienić:

zapach potu, podwyższoną temperaturę ciała (np. podczas uprawiania sportu) i dużą wilgotność na powierzchni skóry;

zapach dezodorantu przyciąga kleszcze. Najlepiej używać środków bezzapachowych;

promieniowanie elektromagnetyczne - kleszcze są na nie wyczulone. Przyciągają je m.in. telefony komórkowe;

grupę krwi; na Uniwersytecie Masaryka w Brnie przeprowadzono badanie, w którym zauważono, że kleszcze najchętniej atakują osoby, których grupa krwi to A. Najrzadziej gryzą te z grupą krwi B ;

; niedobór witamin z grupy B: kleszcze wyjątkowo "lubią" osoby z takim niedoborem.

Kwas mrówkowy na kleszcze? Działa skutecznie, ale uważaj przy jego aplikacji

W internecie znaleźć można wiele porad dotyczących zastosowania naturalnych olejków eterycznych czy ziół do odstraszania kleszczy. Serwisy medyczne polecają jednak - poza gotowymi repelentami - przede wszystkim kwas mrówkowy jako jeden z najskuteczniejszych preparatów, dzięki któremu możemy uniknąć ugryzień tych niebezpiecznych pajęczaków.





Kwas mrówkowy to organiczny związek chemiczny wykorzystywany m.in. jako konserwant w przemyśle spożywczym, jest on też składnikiem wielu leków i substancji dezynfekujących. Kleszcze nie lubią go, podobnie jak samych mrówek. Czując zapach kwasu mrówkowego, raczej odejdą w innym kierunku. Kwas mrówkowy w dużym stężeniu jest dla tych pajęczaków śmiertelny, w małym stężeniu po prostu je odstraszy.

Kwas mrówkowy można kupić w każdej aptece, np. w postaci spirytusu mrówczanego. Preparat należy rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 i spryskiwać odzież. Lepiej unikać kontaktu kwasu mrówkowego ze skórą, ponieważ może on spowodować podrażnienia.