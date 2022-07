Każde prawo jazdy ma swoją ważność

Od 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Każdy dokument ma swój termin ważności, po którym należy go wymienić. Większość dokumentów wydawana jest obecnie na 15 lat. Okres ten może być krótszy z uwagi na problemy zdrowotne. Na przykład osobom z wadami wzroku uprawnienia przyznawane są tylko na 5 lat. Po tym okresie należy powtórzyć badania lekarskie.

Co ważne, czym innym jest ważność samych uprawnień do kierowania pojazdem, bo te wciąż przyznawane są bezterminowo, a czym innym ważność samego dokumentu.

Bezterminowe prawo jazdy to przeszłość. Zobacz, kiedy musisz wymienić swój dokument

Kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy przed 19 stycznia 2013 roku, choć ich dokument nie ma daty ważności, również będą musieli go wymienić. Nowe przepisy mówią bowiem o tym, że wszystkie prawa jazdy są terminowe. Obowiązkowa wymiana "bezterminowych" praw jazdy zaplanowana jest na lata 2028 – 2033. Oznacza to, że taki "bezterminowy" dokument można wymienić najwcześniej w 2028 roku, jednak nie później niż w 2033 roku. Po tym terminie wszyscy muszą już mieć nowe prawa jazdy, z terminem ważności na 15 lat.

Wymieniając dokument, nie trzeba będzie ponownie zdawać egzaminu, ani przechodzić badań lekarskich.

Wymiana prawa jazdy - ile to kosztuje?

Obecnie standardowa opłata za wymianę prawa jazdy to 100,50 zł, w tym 100 zł to opłata komunikacyjna, a 0,50 zł to opłata ewidencyjna.

Jeśli kierowca musi wykonać ponowne badania lekarskie, musi się liczyć z dodatkowym kosztem w wysokości 200 zł- 300 zł.

Do wniosku o prawo jazdy trzeba dołączyć także odpowiednie zdjęcie, którego wykonanie w punkcie foto to koszt ok. 30 zł.

Wniosek o wymianę prawa jazdy można złożyć w urzędzie miasta lub w starostwie, bądź przez Internet za pomocą portalu ePUAP.gov.pl.

Wymiana prawa jazdy nie tylko przez utratę ważności. Kiedy jeszcze trzeba wnioskować o nowy dokument?

Upływ terminu ważności to nie jedyna sytuacja, w której musimy wnioskować o wydanie nowego prawa jazdy. Nowy dokument będzie potrzebny także wówczas, gdy:

kierowca zmienił nazwisko (najczęściej dotyczy to kobiet, które wyszły za mąż),

zgubiliśmy bądź zniszczyliśmy poprzednie prawo jazdy.

Ponieważ na nowych wzorach prawa jazdy nie ma informacji dotyczących miejsca zamieszkania czy zameldowania, zmiana adresu nie jest powodem zmiany dokumentu.