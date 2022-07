Pandemia COVID-19 wraca. Jest lato, ale jesteśmy już w tracie siódmej fali

REKLAMA

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała kilka dni temu, że w wielu krajach UE pojawiła się siódma fala pandemii koronawirusa. Odpowiadają za nią dwa subwarianty omikrona o nazwie BA.4 i BA.5 Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia pokazują wzrost liczy zachorowań na koronawirusa w Polsce.

Jak podało we wtorek, 12 lipca, Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano 2035 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, zmarło pięć osób. W ciągu tygodnia liczba zachorowań i zgonów z powodu COVID się praktycznie podwoiła ( 5 lipca było 1075 nowych infekcji i dwa zgony). Z 2035 nowych zakażeń, 1720 to nowe infekcje a 315 to zakażenia ponowne - poinformował resort zdrowia.

Liczba wszystkich przypadków COVID-19 w Polsce od 4 marca 2020, gdy oficjalnie stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia, wynosi obecnie 6 024 488, zmarło z powodu choroby 116 458 osób. Liczba ozdrowieńców sięga 5 335 725 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 7648 testów.

Pandemia 2022. Jak rozpoznać zakażenie subwariantem BA.5? Oto czym grozi powtórna infekcja COVID-19

W całej Europie, nie tylko w Polsce, notuje się wzrost liczby nowych infekcji koronawirusem, który zdaniem ekspertów świadczy o tym, że jesteśmy w trakcie siódmej fali pandemii, za którą odpowiedzialny jest subwariant mutacji omikron o nazwie BA.5.

Nowy wariant atakuje górne drogi oddechowe, jak podaje Medonet. Zgłaszane przez pacjentów objawy nowego podwariantu koronawirusa są podobne do poprzednich wariantów COVID-19 i są to:

gorączka,

katar,

kaszel,

ból gardła,

bóle głowy,

bóle mięśni,

zmęczenie,

biegunka i wymioty (rzadziej)

utrata węchu i szum w uszach.

Nowe badania pokazują, że każda powtórna infekcja COVID-19 – nawet infekcja bezobjawowa – zwiększa ryzyko powikłań. Obawiać można się ryzyka udaru, zawału serca, cukrzycy, zaburzeń trawienia i nerek oraz długotrwałego upośledzenia funkcji poznawczych, w tym demencji. Każda kolejna choroba niesie ze sobą również ryzyko długiego COVID-19, czyli zespołu z długotrwałymi objawami, które mogą dawać się we znaki nawet tygodnie lub miesiące po zakażeniu.

Nowe warianty koronawirusa. To możesz zrobić, aby uchronić się przed podwariantem COVID-19

Eksperci radzą, aby przede wszystkim upewnić się, że jesteśmy na bieżąco ze swoimi szczepieniami.

CDC niedawno opublikowało dane, które wykazały, że ryzyko zgonu z powodu COVID-19 było czterokrotnie wyższe u osób powyżej 50. roku życia, które otrzymały tylko pierwszą dawkę przypominającą, w porównaniu z osobami, które otrzymały dwie dawki przypominające. Jest to szczególnie ważne dla osób po 50. roku życia z obniżoną odpornością.

Coraz częściej zaleca się też kontynuowanie noszenia dobrze dopasowanej maseczki w miejscach publicznych, szczególnie zatłoczonych.