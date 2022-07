Pogoda na dziś. Na Zachodzie pogodnie i bez deszczu. Północny wschód z ulewami

REKLAMA

Jak podaje IMGW-PIB, dzisiaj jedynie na zachodzie kraju będzie pogodnie i bez opadów. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie prognozowany jest intensywny deszcz, miejscami do 40 mm. Na południowym wschodzie burze.

Temperatura zróżnicowana na obszarze kraju: od 15 st. C w Suwałkach do 25 st. C w Zielonej Górze.

Z prognozy IMGW-PIB wynika, że niestabilność powietrza będzie niewielka i wystąpi głównie na południowym wschodzie kraju, gdzie zaznaczać się będzie jeszcze obszar z obniżoną temperaturą w środkowej troposferze. Właśnie tam może dojść do rozwoju krótkotrwałych burz

Prognoza pogody na dziś. IMGW wydaje alerty. Uwaga: nie tylko deszcz, ale i silny wiatr!

Niestety nie będzie to dobra wiadomość dla odpoczywających na urlopie w północno-wschodniej Polsce. Już od 10 we wtorek (12 lipca), zaczęły obowiązywać ostrzeżenia meteo przed intensywnymi opadami deszczu, które wydał IMGW-PIB.

W miejscach obowiązywania ostrzeżeń drugiego stopnia może spaść 60 mm deszczu, 30 mm przy pierwszym stopniu. Ostrzeżenia obowiązują aż do jutrzejszego popołudnia.

Ponieważ zapowiadane są intensywne opady, wydano także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia na zlewnia górnej i środkowej Narwi, Nurzec, zlewnia Węgorapy (podlaskie, warmińsko-mazurskie). Istnieje tam możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Uwaga również na porywisty wiatr, do 85 km/h. Instytut wystawił również, obowiązujący dzisiaj, we wtorek,12 lipca, od godziny 13. ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu.

Prognoza pogody. Nietypowy lipiec 2022? Na razie chłodniejszy niż poprzednie

Pierwsza dekada lipca zapisuje się w okolicach normy w znacznej części kraju. Lekko chłodny początek lipca jest obserwowany na zachodzie kraju. Temperaturę najwyższą tego lipca zanotowaliśmy pierwszego dnia miesiąca, kolejne dni były i wciąż są zdecydowanie chłodniejsze i poniżej normy lipcowej.

Urlopowicze sprawdzają, kiedy pogoda się poprawi. Z prognoz wynika, że niebawem do Polski dotrze fala upałów, która daje się we znaki mieszkańcom m.in. Hiszpanii i Włoch. O ile nic się nie zmieni, wysokie temperatury powinny pojawić się po 15 lipca.

"Sytuacja ma się zacząć zmieniać w trakcie drugiej dekady lipca, przy czym szansa na upał, czyli temperatury 30 st. C. i więcej jest widoczna od około 15-17 lipca (+/- 1 dzień)" - podaje dobrapogoda24.pl.