Ogród zoologiczny w Warszawie ma powody do dumy. Kazuary rzadko wykluwają się w niewoli

Jak poinformowali przedstawiciele Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, po dłuższej przerwie w stolicy nareszcie pojawił się nowy kazuar hełmiasty (z łac. Casuarius casuarius). To jedyne w tym roku, nowe pisklę tego niezwykłego nielota, jakie pojawiło się w europejskich ogrodach zoologicznych.

"Ten wyjątkowy nielot jest utrzymywany w 55. europejskich ogrodach zoologicznych, ale tylko nieliczne mają rozmnażające się pary" – przekazali pracownicy zoo.

Kazuar hełmiasty świetnie sobie radzi. Opiekuje się nim jego tata

Kazuary hełmiaste mają nietypową strategię lęgową – w odróżnieniu od większości ptaków to męskie osobniki wysiadują jaja i opiekują się małymi pisklętami. Z kolei samica zaraz po zniesieniu jaj traci zainteresowanie swoimi potomkami i opuszcza terytorium samca.

"Z uwagi na ten fakt nasza para po zaobserwowanej kopulacji została rozdzielona. Z doświadczenia wiemy, że samica może być nie tylko bardzo agresywna w stosunku do swojego partnera, ale również niszczyć jaja" – przekazali PAP pracownicy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Mały kazuar hełmiasty na razie świetnie sobie radzi. Podobno nie odstępuje swojego opiekuńczego taty nawet o krok. "Przed nim jeszcze długa droga do usamodzielnienia się, ale mamy nadzieję, że będzie rósł szybko i zdrowo" – czytamy w oświadczeniu stołecznego ogrodu zoologicznego.

Kazuar hełmiasty – co to za ptak?

Kazuar hełmiasty jest to gatunek sporych rozmiarów ptaka nielota z podrodziny kazuarów. Samice ważą około 58 kg, samce są sporo mniejsze i ważą ok. 30 kg.

Ptaki te zamieszkują północno-wschodnią Australię, Nową Gwineę, indonezyjskie Wyspy Aru, jak również indonezyjską rajską wyspę Seram. Rdzenni mieszkańcy tych rejonów polują na kazuary ze względu na ich mięso i kości, z których wytwarza się ostrza do strzał oraz noże.

To ptak samotnik, którego terytorium zawsze znajduje się w okolicy zbiorników wodnych. Kazuar hełmiasty doskonale pływa, ma świetny słuch i potrafi skakać na wysokość 1,5 metra. Potrafi być bardzo agresywny podczas walki. Kazuary hełmiaste zamknięte w klatkach są ponoć bardzo niebezpieczne dla człowieka.

Chcesz zobaczyć kazuara w warszawskim zoo? Bilet kup wcześniej

Kazuara hełmiastego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie można oglądać codziennie w godzinach otwarcia placówki. W sezonie letnim (do końca września), warszawskie zoo jest otwarte od godz. 9:00 do 18:00 (w tygodniu) lub do 19:00 (weekend). Kasy zamykają się godzinę wcześniej.

Na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego mieszka ponad 100 gatunków zwierząt. Można tu wziąć udział w grze terenowej Geocaching, skorzystać z placu zabaw, kawiarni, sklepu z albumami, zrobić sobie zdjęcie za pomocą technologii "green screen" i przejechać się kolejką Safari Train. Można tu również zwiedzać muzeum – willę Żabińskich. Warszawskie zoo zasłynęło w całym kraju między innymi dzięki temu właśnie miejscu, w którym w czasie II wojny światowej ówczesny dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie Jan Żabiński ukrywał setki Żydów.