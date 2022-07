Wyniki sprzedażowe lecą w dół. Deweloperzy załamują ręce

Od kilku lat w Polsce mieliśmy do czynienia z mieszkaniowym boomem. Mieszkania sprzedawały się na pniu mimo tego, że ich ceny rosły w zatrważającym tempie. Ostatnie miesiące pokazują jednak, że rynek nieruchomości mocno wyhamował. Jak mówią dane opublikowane przez rynekpierwotny.pl, piętnastu notowanych na polskiej GPW deweloperów, sprzedało w II kwartale tego roku tylko 4250 lokali. To wynik o 41 proc. słabszy niż rok temu i ponad 16 proc. niższy niż w poprzednim kwartale.

Jak czytamy w serwisie, podobnie słaby wynik giełdowi gracze zanotowali w II kwartale 2015 roku, a więc tuż przed ostatnim mieszkaniowym boomem.

Polacy kupują mieszkania głównie za gotówkę

Powodem lecących w dół wyników sprzedażowych rodzimych deweloperów jest zapewne sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych. Rosnące stopy procentowe i coraz większe trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego powstrzymują Polaków przed zakupem własnego M. Teorię tę zdaje się potwierdzać fakt, iż ok. 60-70 procent sprzedanych w ubiegłym kwartale przez deweloperów mieszkań zostało kupionych za gotówkę.

"Sprzedaż gotówkowa wciąż ma się całkiem nieźle, ratując rynek przed całkowitym, zabójczym zastojem" - czytamy na rynekpierowtny.pl

Czy gorsze wyniki sprzedażowe deweloperów przełożą się na niższe ceny mieszkań?

Choć Polacy zainteresowani zakupem mieszkania liczą na to, że słabnący popyt wymusi na deweloperach obniżki cen, eksperci studzą pozytywne nastroje. Ich zdaniem rosnące koszty budowy nowych lokali nie pozwolą na to, by ceny za metr kwadratowy poszybowały znacząco w dół.

Z danych BiG DATA portalu rynekpierwotny.pl wynika, że w czerwcu nie mieliśmy do czynienia ze spadkiem średniej ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów. 1-procentową obniżkę odnotowano tylko we Wrocławiu. Z kolei w Krakowie i Gdańsku ceny utrzymały poziom z maja, a w Warszawie i Katowicach wzrosły o 1 proc.