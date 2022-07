Użądlenie osy boli. Jak długo utrzymują się objawy?

Użądlenie osy może być bardzo bolesne. W przeciwieństwie do pszczoły owad ten nie zostawia swojego żądła po pierwszym ukąszeniu pod skórą, może więc zaatakować nawet kilka razy, za każdym razem wpuszczając jad.

Większość osób nie ma alergii na jad osy. Użądlenie kończy się zwykle miejscową reakcją skórną, która nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zaatakowanego. Jak długo opuchlizna po użądleniu osy utrzymuje się na skórze? Nieprzyjemne objawy występujące po użądleniu ustępują zwykle po 24 godzinach.

Po użądleniu osy możemy doświadczyć:

silnego bólu i pieczenia w miejscu użądlenia,

pojawienia się stanu zapalnego;

miejscowej opuchlizny.

Co zrobić po użądleniu osy? Opuchlizna i ból mogą szybko zniknąć

Ból i opuchlizna po użądleniu osy mogą być nie do wytrzymania. Jakie są skuteczne sposoby na radzenie sobie z takimi objawami?

Przemyj ukąszenie wodą z mydłem,

Zrób okład z octu lub cytryny (zmniejszy obrzęk),

Miejscowo przyłóż zimny okład, dzięki któremu dojdzie do skurczu naczyń krwionośnych. To zatrzyma rozprzestrzenianie się jadu osy,

Natrzyj użądlenie połówką cebuli lub miodem (mają właściwości przeciwzapalne i przeciwalergiczne),

W przypadku silniejszej reakcji na użądlenie osy sięgnij po leki/maści antyhistaminowe (dostępne w aptekach bez recepty).

Użądlenie osy bywa bardzo niebezpieczne. Nie tylko dla alergików

Jeśli ktoś zostanie użądlony przez tę samą osę kilka razy albo zaatakuje go kilka osobników, objawy mogą być poważne – dochodzi wtedy nawet do omdleń i wymiotów.

Równie niebezpieczne może być użądlenie osy w usta, gardło lub język, nie tylko u alergików. Powstający wtedy obrzęk może spowodować blokadę dróg oddechowych i w konsekwencji doprowadzić do zagrażającego zdrowiu i życiu niedotlenienia organizmu. W takiej sytuacji trzeba działać bardzo szybko, zrobić zimny okład, podać kostki lodu do ssania i natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

W najgorszej sytuacji są osoby uczulone na jad osy. Poza ogromnym bólem takie osoby mogą doświadczyć:

wysypki,

skurczów mięśni,

zaburzeń oddychania,

bólów brzucha,

silnego obrzęku.

W skrajnych przypadkach dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego (to ciężka, ogólnoustrojowa reakcja organizmu). Według serwisu Zdrowie.gazeta.pl może wtedy dojść do:

obrzęku języka lub twarzy,

bladości skóry,

zawrotów głowy,

nudności, wymiotów,

wysypki,

przyspieszenia akcji serca,

spadku ciśnienia krwi,

duszności,

omdlenia.

W skrajnych przypadkach użądlenie alergika przez osę może być przyczyną jego śmierci.

Użądlenie osy – jak go uniknąć? Pamiętaj o tych zasadach

Użądlenie osy to nic przyjemnego, dlatego najlepiej go uniknąć. Kiedy latem wybierasz się na łono natury, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

unikaj perfum i kosmetyków o mocnym zapachu, ponieważ przyciągają one owady,

wybieraj ubrania w stonowanych kolorach (mocne barwy przyciągają osy),

zachowaj szczególną ostrożność na łąkach kwietnych i w lesie,

zabierając ze sobą jedzenie lub słodkie napoje, zamykaj je szczelnie, aby osy nie dostały się do opakowania i nie zostały przypadkowo połknięte.

Kiedy osa zacznie latać tuż obok, lepiej zachować spokój i nie machać rękami w panice. Osy atakują wtedy, kiedy czują się zagrożone. Jeśli nie muszą się bronić, zostawią człowieka w spokoju.