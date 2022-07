Dwa Brzegi 2022. Czy to koniec festiwalu filmowego w Kazimierzu Dolnym? "Idą ciężkie czasy"

Festiwal Dwa Brzegi 2022. To jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce

Festiwal Dwa Brzegi jest od lat jednym z najciekawszych w kraju. Ideą festiwalu jest poszerzanie polskiej oferty filmowej o produkcje, które nie znajdą się w repertuarze krajowych kin. Dzięki kilkuletniej współpracy z międzynarodowymi festiwalami, podczas wydarzenia można obejrzeć obrazy nagradzane w Cannes, Berlinie, Wenecji, Karlovych Varach, San Sebastian czy Rotterdamie.

To nie wszystko. Dwa Brzegi 2022 będzie interdyscyplinarnym wydarzeniem kulturalnym, w którego programie, poza prezentacją polskich i zagranicznych filmów są także m.in. spektakle teatralne, wystawy i koncerty.

Festiwal Dwa Brzegi 2022 w Kazimierzu Dolnym odbędzie się w dniach 30 lipca – 7 sierpnia.

Dwa Brzegi 2022. Czy to ostatnia edycja festiwalu filmowego?

Programy Festiwalu Dwa Brzegi 2021 były zawsze niezwykle bogate. Nie inaczej ma być w tym roku. Jednak, jak przyznała dyrektorka artystyczna wydarzenia (od 2007 r.), znana prezenterka telewizyjna Grażyna Torbicka, brakuje funduszy na organizację. Dlatego przyszłość festiwalu jest zagrożona. Mówi się, że Dwa Brzegi 2022 może być ostatnią edycją wydarzenia.

– Przez 15 lat robimy ten festiwal najlepiej, jak możemy. W tym roku robiliśmy wszystko, żeby festiwal w ogóle się odbył. Środki, jakie pozyskaliśmy na jego realizację, to jedna trzecia budżetu z lat minionych. Ale podjęliśmy to wyzwanie, udało się i wszyscy mogą być pewni, że na Dwóch Brzegach wciąż będzie cudownie – zapewniła Grażyna Torbicka w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".

Jak dowiedzieli się reporterzy gazety, organizatorzy Festiwalu Dwa Brzegi 2022 wnioskowali do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych. W 2018 roku wydarzenie dostało od samorządu województwa dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł.

Przy organizacji festiwalu Dwa Brzegi 2022 bardzo pomogło miasto Kazimierz Dolny, które m.in. użyczy nieodpłatnie przestrzeni w Gminnym Zespole Szkół, Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki, a także na Zamku. Pokryje również koszty organizacji do 40 tysięcy złotych.

Grażyna Torbicka przyznała, że może to być ostatnia edycja festiwalu filmowego Dwa Brzegi. "Idą ciężkie czasy, jeżeli nic się nie zmieni, rzeczywiście może to być ostatni festiwal" – powiedziała znana prezenterka telewizyjna.

Dwa Brzegi 2022. Okrojony budżet to nie jedyny kłopot festiwalu

Na kłopoty Festiwalu Dwa Brzegi 2022 wpływ miały też rosnące koszty usług. Z powodu dodatkowo okrojonego budżetu budowa miasteczka festiwalowego i kina w Kazimierzu Dolnym stała się nie lada wyzwaniem. To jednak nie wszystko.

W tym roku nie będzie kina z widownią na 850 osób. Budowany co roku olbrzymi namiot, w którym odbywały się najważniejsze seanse filmowe, stawał co roku na terenie szkoły przy ulicy Nadwiślańskiej. W tym roku kino festiwalu Dwa Brzegi 2022 znajdzie się w Gminnym Zespole Szkół, a do dyspozycji będzie jedynie 150 miejsc dla widzów.

Taka zmiana była konieczna ze względu na remont szkoły przy Nadwiślańskiej – jak tłumaczy wicestarosta puławski Leszek Gorgol, budynek nie mógł już dłużej czekać na wymianę ciągów komunikacyjnych i remont części elewacji.

Dwa Brzegi 2022 – termin coraz bliżej. Organizatorzy zapowiadają ciekawych gości

Mimo okrojonego budżetu Festiwal Dwa Brzegi 2022 zapowiada się nadal bardzo ciekawie. Gośćmi tegorocznej edycji wydarzenia mają być Maria Dębska, Agata Buzek, Maciej Stuhr, Adam Woronowicz, Julia Wyszyńska, jak również Jan Peszek, bohater sekcji „I Bóg stworzył aktora".

– Będzie wielu gości, a na Zamku i Małym Rynku co wieczór seanse pod gwiazdami. Na otwarcie film "Corsage", który portretuje cesarzową Sissi. Doskonale koresponduje z nim dokumentalny "The Princess", który z kolei opowiada o księżnej Dianie. To, co łączy oba filmy, to obraz kobiety, która jest spętana przez etykietę, obyczajowość i presję społeczną. Ich historie pokazują jak kobiety żyjące w różnych epokach, musiały walczyć o swój głos – mówiła "Dziennikowi Wschodniemu" Grażyna Torbicka.

Festiwal Dwa Brzegi 2022 odbędzie się pod hasłem "Intermezzo". Słowo to w sztuce oznacza rodzaj przejścia pomiędzy scenami – a jak przyznają organizatorzy, tegoroczna edycja jest właśnie takim "stanem przejściowym od jednej formy, znanej z przeszłości, do nowej, którą być może przyniesie przyszłość".

"Być może, bowiem czasy są trudne i niepewne z wielu powodów" - czytamy na stronie wydarzenia.