Świadczenie Dobry Start - komu przysługuje? Wszyscy uczniowie dostaną dofinansowanie

Do wypłacanego raz w roku świadczenia uprawnione są wszystkie dzieci uczące się w szkole, które nie ukończyły 20. roku życia.

Świadczenie w ramach programu Dobry Start wynosi 300 zł na każde dziecko. Wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców - kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

Dofinansowanie wyprawki szkolnej nie jest uzależnione od dochodu w rodzinie. Nie przysługuje ono jedynie przedszkolakom, dzieciom uczęszczającym do zerówki oraz studentom.

Jak informuje ZUS, szacunki wskazują, że w tym roku z rządowego programu Dobry Start skorzysta 4,4 mln dzieci.

Gdzie złożyć wniosek Dobry Start 2022/2023?

Nabór wniosków w programie Dobry Start ruszył 1 lipca. Obsługą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

bankowość elektroniczną lub

portal PUE ZUS.

O dofinansowanie wyprawki dla dziecka starać się mogą nie tylko rodzice, ale także opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Dobry Start - sprawdź, do kiedy złożyć wniosek, by otrzymać dofinansowanie wyprawki

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Pierwsze wypłaty ruszą już 18 lipca. Termin złożenia wniosku będzie miał wpływ na to, kiedy świadczenie wpłynie na konto rodzica, bądź opiekuna.

Jak informuje portal gov.pl, złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.