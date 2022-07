Jest 13 lipca, pełnia lata, środek wakacji. Nad morzem, w Jantarze, w wiele osób korzysta na plaży ze słońca. Ktoś wszedł do wody, pomimo że wieje silny wiatr, są wysokie fale, a nad plażą powiewa czerwona flaga. Na ratunek tonącemu rzucili się plażowicze i utworzyli łańcuch życia. Mimo to bilans dnia był tragiczny: cztery osoby w szpitalu, jedna uznana za zaginioną. Policja apeluje: czerwona flaga oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.

Fot. Jan Rusek / Agencja Wyborcza.pl