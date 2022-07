Wakacje kredytowe — kto skorzysta?

Rosnące raty kredytowe są najbardziej bolesne dla tych, którzy wzięli kredyty w ciągu ostatnich dwóch lat, gdy stopy procentowe były bardzo niskie. To przede wszystkim ich raty rosną do poziomu, którego się nie spodziewali. W drastycznych przypadkach obciążenia budżetów domowych wzrastają nawet do 60-70 proc, o czym pisaliśmy już w TOK FM.

REKLAMA

Badanie przeprowadzone przez Streetcom Poland na zlecenie portalu Forsal.pl pokazało jak wiele osób mających zobowiązania kredytowe, rozważa skorzystanie z wakacji. Jedynie 28 proc. osób planuje skorzystać z możliwości odroczenia rat, z czego 13 proc. już wie, że "na pewno skorzysta", 52 procent nie skorzysta. 28 proc. "zdecydowanie nie skorzysta", a 24 proc. "raczej nie skorzysta", 19 proc. jeszcze nie zdecydowała.

Rosną stopy procentowe. Jak Polacy radzą sobie ze spłatą rat? Raport Forsal.pl

Raport Z raportu przygotowanego na podstawie badania, według Forsal.pl, można też wyciągnąć inne wnioski:

Polacy mający kredyty dobrze radzą sobie z ich spłatą,

Ci, którzy planowali wzięcie kredytu, dziś podchodzą do tego z rezerwą. 72 proc. respondentów nie planuje brać kredytu.

W badaniu prowadzonym w dniach 5-7 lipca 2022 przez Agencję Streetcom Poland na zlecenie portalu Forsal.pl, wzięło udział 1035 osób posiadających kredyt i 2995 nieposiadających takiego zobowiązania.

Prawie trzy czwarte kredytobiorców przyznała, że rosnące stopy procentowe, a w związku z tym też raty kredytów są dla nich utrudnieniem, ale poradzą sobie ze spłatą. 14 proc. nie ma problemu ze spłatą rat. Z kolei 15 proc. nie radzi sobie z zadłużeniem.

Wakacje kredytowe 2022, od kiedy? Rusza rządowa pomoc dla kredytobiorców

14 lipca 2022 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zawierającą pakiet pomocy dla kredytobiorców. Jednym z elementów wsparcia są wakacje kredytowe.

Dotyczą możliwości zawieszenie spłaty rat. Można będzie z niego skorzystać dwukrotnie w tym i przyszłym roku. W rezultacie można wystąpić o osiem miesięcy wakacji: po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Wakacjami może być objęty kapitał lub odsetki, ale jeżeli umowa z bankiem dotyczy też ubezpieczenia, to nie jest ono zwolnione z opłat. Po złożeniu wniosku o wakacje kredytowe bank poinformuje jaką kwotę należy płacić w czasie ich obowiązywania.

Wakacje kredytowe obejmują kredytobiorców, posiadających kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup mieszkania, na własne cele mieszkaniowe. Nie mogą więc z nich skorzystać inwestorzy, którzy kupili mieszkanie na wynajem.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy, wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, czyli od 1 sierpnia 2022.