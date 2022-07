500 plus dla małżeństw. Petycja trafiła do Sejmu

Kilka miesięcy temu do Sejmu trafiła petycja dotycząca nowego, stałego świadczenia dla seniorów. Chodzi o 500 plus dla małżeństw z długim stażem.

Jak informuje "Polska The Times", temat wrócił do Sejmu po dwóch latach. Wtedy o inicjatywę ustawodawczą poproszono prezydenta RP. Nie została ona jednak podjęta. W 2022 roku temat nowego świadczenia 500 plus dla seniora pojawił się w polskim parlamencie w postaci petycji. Jej twórcy napisali:

"Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starcza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich".

Na razie wciąż nie wiadomo, czy Sejm zdecyduje się na wprowadzenie nowego 500 plus dla seniora. Pomysł znalazł jednak swoich zwolenników wśród posłów PiS, pomysł podoba się między innymi byłej minister rodziny Elżbiecie Rafalskiej, która stwierdziła, że "to piękna inicjatywa, warto ją wprowadzić".

Skąd pomysł na 500 plus dla małżeństw? "Długoletnie małżeństwo nie jest w modzie"

Jak czytamy w złożonej w Sejmie w 2022 roku petycji, w pewnym wieku małżonkowie opiekują się sobą nawzajem, często muszą też polegać na płatnej pomocy osób trzecich. Potrzebują też funduszy m.in. na lekarstwa, a emerytury nie zawsze wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów. Stąd pomysł na nowe świadczenie 500 plus dla małżeństw.

W treści złożonej w Sejmie petycji czytamy również, że chodzi o wsparcie dla związków o wieloletnim stażu w czasach, kiedy "długoletnie małżeństwo nie jest w modzie".

- Nawet w ogóle małżeństwo! Takich małżeństw jak nasze, 50 lat, tak naprawdę nie jest wiele. Budżet naszego państwa, jesteśmy o tym przekonani, na pewno wytrzyma takie koszty" – przekonują autorzy.

Nowe 500 plus dla seniora. Komu będzie przysługiwało 500 plus dla małżeństw?

W złożonej w Sejmie petycji nie pojawiły się żadne szczegóły nowego programu 500 plus dla seniora. Nie wiadomo między innymi, jakie wymogi pojawiłyby się we wniosku o 500 plus 2022 dla małżeństw. Z kolei według projektu, który dwa lata temu trafił do Prezydenta RP zakładał, że comiesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych byłoby wypłacane każdej parze z co najmniej 40-letnim stażem małżeńskim.

Z kolei minister rodziny Elżbieta Rafalska, która popiera pomysł wprowadzenia 500 plus dla małżeństw, w rozmowie z "Faktem" zastanawiała się, czy taką pomoc należałoby wypłacać parom z 40-letnim, czy może 50-letnim stażem. Jak mówiła, rozwiązaniem byłoby być może także jednorazowo wypłacane świadczenie. "To byłoby uhonorowanie trwałości małżeństwa" – dodała.

Będzie 500 plus z ZUS dla małżeństw? Konieczne są konkretne działania

Aby projekt mógł zostać zrealizowany, konieczne jest uchwalenie odpowiedniej ustawy. Jak czytamy w "Polska The Times", posłowie z komisji zajmującej się petycjami sugerowali, iż najpierw trzeba policzyć, ile w naszym kraju jest małżeństw z wieloletnim stażem. Wtedy będzie można wyliczyć, ile taki projekt będzie kosztował budżet państwa.

Po odpowiednich obliczeniach potrzebny byłby odpowiedni akt prawny, przygotowany przez resort rodziny albo stworzony jako projekt poselski, który mógłby trafić do Sejmu i odbyć standardową ścieżkę legislacyjną.