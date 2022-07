Ks. Andrzej Dębski ukarany. Jest oświadczenie metropolity białostockiego

Arcybiskup podjął kroki w sprawie ks. Andrzeja Dębskiego po ujawnieniu przez "Gazetę Wyborczą" korespondencji duchownego. "Będziesz suką do spełniania moich poleceń, zachcianek. A będzie ich dużo" - tak brzmiała jedna z wiadomości opublikowanych przez "GW", jakie ksiądz - rzecznik białostockiej kurii - miał wysyłać do jednej z internautek.

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek oświadczenia, arcybiskup przekazał ks. Andrzejowi Dębskiemu dekret zawierający decyzję o pozbawieniu go "prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego". Ponadto nakazał mu podjęcie terapii i pokuty w miejscu wskazanym przez metropolitę.

"Ksiądz Andrzej Dębski nie jest już kapelanem Jagiellonii"

Ksiądz Dębski od 2010 roku był kapelanem Jagiellonii Białystok. Klub odniósł się do decyzji metropolity białostockiego w mediach społecznościowych.

"Ksiądz Andrzej Dębski nie jest już kapelanem Jagiellonii. W sobotę arcybiskup Józef Guzdek zawiesił go w pełnieniu wszystkich funkcji, również kapelana Jagiellonii, do której w 2010 roku powołał go abp Ozorowski. Ks. Dębskiego i Jagiellonię nie wiązała żadna umowa cywilno-prawna" - napisano na oficjalnym profilu Jagiellonii na Twitterze.