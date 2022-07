Lato 2022. Spadające gwiazdy w lipcu. Kulminacja już za kilkanaście dni

Lato to idealny czas na obserwację spadających gwiazd. Po meteorach z roju Bootydów, które można było oglądać w czerwcu, przyszedł czas na te z Południowych Delta Akwarydów. Te spadające gwiazdy najlepiej oglądać od 18 lipca do 21 sierpnia 2022, a – jak podaje serwis Urania.edu.pl – najintensywniejsza noc spadających gwiazd 2022 z tego roju przypada na 29-30 lipca.

- Po północy patrzmy na południe, gdzie wznosi się konstelacja Wodnika, skąd meteory zdają się "rozbiegać" po niebie – czytamy na stronie zajmującej się postępami w astronomii.





Czy wiadomo, o której godzinie spadające gwiazdy widać najlepiej? Na ich widoczność wpływ ma kilka czynników

Przy obserwacji Południowych Delta Akwarydów bardzo istotne są warunki pogodowe, ponieważ zaliczane są one do ciemnych rojów – widać je na niebie dużo słabiej, niż ulubione sierpniowe Perseidy. Według ekspertów Południowe Delta Akwarydy można oglądać całą noc, a najlepiej półtorej godziny przed wschodem Słońca, kiedy niebo powoli się rozjaśnia – koniecznie przy bezchmurnym niebie.

Jak podaje TVN24.pl, według NASA Południowe Delta Akwarydy będą najlepiej widoczne na półkuli południowej i południowych szerokościach geograficznych półkuli północnej. Będzie je jednak można też zobaczyć w innych częściach Ziemi.

Perseidy 2022. Spadające gwiazdy w sierpniu 2022 to ulubiony moment obserwatorów nieba

Najbardziej wyczekiwanym przez fanów obserwacji zjawisk na niebie czasem, jak co roku, jest okres, w którym pojawiają się Perseidy. W 2022 roku nie będzie inaczej.

Perseidy to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, jakie można zaobserwować na niebie nad Ziemią. Jego orbita przecina się z ziemską w dniach między 17 lipca a 24 sierpnia. Maksimum roju Perseidów 2022, jak co roku, będzie miał miejsce między 12 a 13 sierpnia.

Sierpniowe roje spadających gwiazd są podziwiane przez człowieka od około 2000 lat, a najwcześniejsze informacje o ich obserwacjach pochodzą z Dalekiego Wschodu. Perseidy są nazywane „łzami świętego Wawrzyńca", co wiąże się z datą domniemanej męczeńskiej śmierci tego świętego Kościoła katolickiego.

Perseidy 2022 będą najlepiej widoczne na półkuli północnej. Tak samo, jak w przypadku Południowych Delta Akwarydów, najwięcej Perseid można zobaczyć w drugiej połowie nocy i tuż przed świtem.

Południowe Delta Akwarydy i Perseidy 2022 to nie wszystko

Jak informuje serwis astronomiczny Urania.edu.pl, spadające gwiazdy to nie jedyne ciekawe obiekty do obserwacji na nocnym firmamencie tego lata. Warto bowiem pamiętać także o przelotach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), która jest widoczna na niebie przez prawie cały lipiec. To dlatego, że Słońce najlepiej oświetla w tym czasie elementy stacji, która wtedy "świeci blaskiem dorównującym Wenus".

W ostatnich dniach lipca 2022 będą też doskonałe warunki do obserwacji Drogi Mlecznej.