Jarmark Dominikański 2022. Wydarzenie odbywa się w Gdańsku od 762 lat

Jarmark Dominikański odbywa się każdego roku na Głównym Mieście w Gdańsku. To największa tego typu impreza plenerowa w Europie. Tradycja Jarmarku św. Dominika liczy sobie już 762 lata, co sprawia, że jest to również najstarsze wydarzenie tego typu na kontynencie.

Jarmark dominikański w 2022 roku rozpocznie się w sobotę 23 lipca i potrwa do niedzieli 14 sierpnia. Wydarzenie zacznie się od ceremonii i parady otwarcia, zakończy uroczystym zamknięciem. W programie Jarmarku św. Dominika znaleźć można takie atrakcje jak Święto Chleba, pokazy kina i teatru, liczne warsztaty dla dzieci i dorosłych, koncerty, spacery z przewodnikiem.

Lublin 2022. Jarmark Jagielloński zmienia się w Re:tradycję

Jarmark Jagielloński w Lublinie istnieje od 15 lat. Początkowo mocno nawiązywał do dziedzictwa czasu Jagiellonów oraz szlaków handlowych, które prowadziły kiedyś przez Lublin. Obecnie myślą przewodnią wydarzenia jest polska kultura ludowa i to na niej mają się skupić kolejne edycje. Tegoroczna, pierwszy raz pod nazwą Festiwal Re:tradycja, odbędzie się w dniach 19–21 sierpnia 2022 roku.

Nowa nazwa jest już znana uczestnikom Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie. Od 2016 roku pod hasłem Re:tradycja odbywał się jeden z głównych koncertów jarmarku.

– Nazwa „Jarmark Jagielloński" nie znika jednak całkowicie. Pod tym szyldem będą odbywać się znane wszystkim targi rzemiosła ludowego – powiedziała Agata Turczyn z Warsztatów Kultury w Lublinie.

Parczew. Jarmark Jagielloński 2022 i twórczość regionalnych artystów

W położonym na Lubelszczyźnie Parczewie odbywa się co roku regionalny Jarmark Jagielloński. W tym roku miał miejsce 15 lipca.

Można tu było podziwiać twórczość i zaopatrzyć się w dzieła artystów ludowych: rzeźbiarzy, malarzy, pszczelarzy, ceramików i garncarzy, a także wikliniarzy i koronkarzy. W programie były także występy zespołów ludowych.

Szczecin 2022. Jarmark Jakubowy: ekosfera edukacyjna i targ rękodzieła

Tegoroczna odsłona wydarzenia miała miejsce w dniach 21-24 lipca 2022. Na najmłodszych czekało MIasteczko Dziecięce i ekosfera edukacyjna z warsztatami. Główną atrakcją był, jak co roku, targ rękodzieła z produktami ponad 300 wystawców, jak również strefa gastronomiczna z produktami regionalnymi.

Wiele się też działo na jarmarcznej scenie, gdzie można było usłyszeć muzykę w wykonaniu polskich i ukraińskich artystów.

Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski 2022 w Sandomierzu

Wśród jarmarków w 2022 roku w Polsce wyróżnia się Jarmark Jagielloński w Sandomierzu. Odbywa się on co roku w lipcu, w tym roku miał miejsce w dniach 9-10 lipca.

Jarmark ten uznaje się za jedną największych atrakcji regionu. Można tu kupić unikalne rękodzieło, sztukę ludową, rzemiosło artystyczne i pamiątki sandomierskie. Można też liczyć na ciekawe widowiska historyczne.

Jarmark Świętojański we Wrocławiu to ważna atrakcja turystyczna miasta

Jarmark Świętojański we Wrocławiu odbywa się zawsze na rynku Starego Miasta w okolicach Nocy Świętojańskiej – to ona właśnie stała się inspiracją dla wydarzenia.

W drewnianych domkach ustawionych w sercu miasta można kupić rękodzieło (wyroby artystyczne, biżuterię, ceramikę, odzież, dekoracje) oraz tradycyjne przysmaki z różnych regionów Polski i świata. Podobnie jak Jarmark Dominikański, wydarzenie jest co roku chętnie odwiedzane nie tylko przez miejscowych, ale też turystów.

Tegoroczna edycja miała miejsce w dniach 20 maja – 27 czerwca 2022 roku.

Jarmark Świętojański w Poznaniu. W programie silent disco i maraton zumby

W czerwcu, co roku odbywa się także Jarmark Świętojański w Poznaniu. Podczas wydarzenia wystawcy sprzedają rękodzieło, nasiona i sadzonki roślin, a także różne tradycyjne specjały. W trakcie wydarzenia odbywają się ciekawe warsztaty, zabawy i konkursy dla dzieci, jak też imprezy, takie jak silent disco czy maraton zumby.

W 2022 roku Jarmark Świętojański w Poznaniu odbywał się w dniach 1-5 czerwca.