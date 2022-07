Pogoda na dziś, wtorek 19 lipca 2022. Ustąpi zachmurzenie na wschodzie. Pojawi się upał na zachodzie i dotrze do reszty kraju

REKLAMA

Jak podaje serwis dobrapogoda24.pl, Polska znajduje się dziś w zasięgu wyżu Jurgen znad pogranicza Węgier i Rumunii. To sprawia, że w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem lub niemal bezchmurnie, szczególnie w całej zachodniej połowie kraju.

Na pozostałym obszarze będzie zachmurzenie, ale zacznie ustępować od zachodu, pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia w trakcie dnia.

Od zachodu wkroczy do Polski bardzo ciepła masa powietrza, dlatego spodziewany jest powrót upału. Termometry pokażą od 23-25 st. C. miejscami na Podlasiu i Lubelszczyźnie, 26-30 st. C. w większości kraju aż do 31-35 st. C. od Kujaw przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, Dolny Śląsk i Opolszczyznę, Zachodniopomorskie i zachodnie krańce Ziemi Łódzkiej.

Pogoda na najbliższe dni. Będzie upał, ale nie wszędzie ekstremalne temperatury

Tydzień zaczął się dość przyjemnie - niezbyt wysokimi temperaturami maksymalnymi, ale już dziś, we wtorek, na zachodzie upał - będą wysokie temperatury, powyżej 30 st. Celsjusza. Jedynie w północno -wschodniej części kraju przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 24 do 28 st.C na wschodzie i w centrum, na zachodzie od 29 do 33 st. C.

Jak prognozuje IMGW, w środę w całym kraju będzie słonecznie i bez deszczu. Temperatura minimalna od 12 do 17 st. C, maksymalna od 23 do 28 st. C na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28 do 32 st. C. Bardzo gorąco na zachodzie - termometry odnotowują 36 st. C.

W czwartek nieco więcej zachmurzenia. Miejscami pojawią się nawet przelotne opady deszczu i burze z porywami wiatru do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 28 do 31 st. C na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28 do 32 st. C. Gigantyczny upał znowu na zachodzie - około 36 st. C.

Pogoda na weekend 22-24 lipca. Przed nami bardzo ciepły weekend! W końcu pogoda na opalanie

W piątek na północy zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Na południu słonecznie. Temperatury maksymalne bardzo wysokie w dalszym ciągu na obszarze całego kraju, takie jak w czwartek. Temperatura maksymalna od 28 do 31 st. C na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28 do 32 st.C. Na zachodzie znów najcieplej - około 33 st.C.

Najwyższych temperatur możemy spodziewać się w sobotę, gdy zdaniem IMGW-PIB przypadnie najcieplejszy dzień tygodnia. Temperatura maksymalna od 24 do 28 st. C jedynie i nad morzem, w pozostałej części kraju upały między 33 a 36 st. C. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W niedzielę będzie już zdecydowanie chłodniej. Najwyższe temperatury w okolicach 30 st.C będą jedynie na Podkarpaciu, a w pozostałej części kraju zdecydowanie chłodniej od 22 do 27 st. C.

.