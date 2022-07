Gdzie są puste półki w Biedronce? W tych miastach zgłaszane są braki

Od końca czerwca klienci sieci Biedronka zauważają problem z dostawami do niektórych sklepów, brakuje tam nawet produktów marki własnej dyskonta.

Na profilu FB sklepów spożywczych portugalskiej spółki Jeronimo Martens widoczne są wpisy zdenerwowanych klientów:

"Po cholerę te reklamy, skoro jest totalny brak towarów w waszych sklepach?"

"Zastanawiam się, czy jest po co jechać do sklepu, bo w czwartek półki puste, z gazetki z promocji prawie niczego nie było. Nie tylko z promocji, bo masa braków."

"Twój komentarz jest zbyt ogólny. Nie wiemy jakich produktów brakuje i gdzie" - tłumaczy się klientom Biedronka.

"Biedronka co wy gadacie w ogóle, już na wszelkich stronach piszą o waszych sklepach, zdjęcia wrzucają a wy dalej brniecie w to, że nic nie wiecie" - odpowiada w komentarzu poirytowana postem przedstawicieli sieci jedna z internautek.

Jak ustaliły wiadomoscihandlowe.pl, sytuacja dotyczy w dużym stopniu sklepów spożywczych Biedronka w miastach i miejscowościach położonych na terenie powiatu wołomińskiego - np. w podwarszawskich Ząbkach i Markach. Ale narzekają też mieszkańcy Łodzi, Suwałk, Pomorza i Warszawy oraz Zielonej Góry, Przeworska, Rzeszowa i innych regionów kraju.

Puste półki w Biedronce. Czego brakuje? Klienci polują na te produkty

A puste półki i to na skalę, której nie było nawet w czasie pandemii i przerwanych łańcuchów dostaw, są zauważalne gołym okiem.

W wielu sklepach klienci polują na owoce, warzywa, śmietanę, świeże mleko, mięso i ryby. Brakuje lodów, mrożonek, np. warzywnych, papieru toaletowego, pieluszek i chusteczek dla dzieci, jak również ryżu i makaronów. .

Inne braki obejmują takie artykuły codziennego użytku, jak: olej, płatki śniadaniowe, cukier czy słodycze oraz przekąski. Niedostępne było pieczywo tostowe, woda w dużych butelkach i niektóre rodzaje alkoholu. Jak zauważa portal, największe problemy z dostępnością dotyczyły produktów pod marką własną, które stanowią ponad 40 proc. sprzedaży Biedronki.

Gazeta Wyborcza, która również zajęła się tematem pustych półek w Biedronkach, wspomina też o zjawisku skimpflacji - pochodzącym od angielskich słów „skimp"(skąpić) i „inflation" (inflacja). Chodzi o płacenie za ten sam produkt, ale gorszej jakości, gdy używa się gorszych półproduktów, by zaoszczędzić. Zdaniem dziennika, skimpflacja oznacza również mniej pracowników w sklepach, większy bałagan na półkach i większe kolejki do kasy.

Biedronka. Puste półki 2022 to wynik zmian godzin dostaw, braku personelu, urlopów? Mnóstwo teorii krąży w internecie

W mediach społecznościowych wrze od teorii, które mają tłumaczyć tę sytuację. Jedne mówią o brakach kadrowych w centrach dystrybucyjnych, nasilonych okresem urlopowym. Inne sugerują strajk pracowników działu dystrybucji i protesty magazynierów przeciążonych nadmiarem pracy. Wspomina się też o niskich stawkach dostawców Biedronki i problemach z logistyką.

Jak czytamy w wiadomoscihandlowe.pl, pracownicy sklepów wskazywali jako powód zakłóceń w dostawach kilka problemów, w tym zmianę magazynu, z którego sklepy są zaopatrywane. To miało wpłynąć na zmiany godzin w jakich towar trafiał do sklepów. W pierwszych dniach dostawy miały przyjeżdżać ok. południa, czyli przez pierwsze godziny dnia towaru nie było. Potem był problem wykładaniem towaru na półki.

A co na to sama sieć handlowa? Przedstawiciele Biedronki potwierdzili portalowi informacje o problemach, ale uznali, że jest to lokalny problem. Nie podali informacji, dlaczego sieć musiała zmienić centrum dystrybucyjne, które zaopatrywało sklepy w Ząbkach i Markach, z pobliskiego Wyszkowa, na odległy magazyn w Mszczonowie.

Przedstawiciele sieci tłumaczą w mediach społecznościowych, że brakom winna jest „sytuacja geopolityczna" a sieć stara się jak może dostarczać towary do sklepów.

„Ze względu na sytuację geopolityczną ostatnich tygodni, rzeczywiście może zdarzyć się, że niektóre grupy produktów lub komponenty niezbędne do ich wytworzenia zostaną dostarczone z opóźnieniem lub wolumen dostawy może być niższy. Niezależnie od sytuacji stale monitorujemy łańcuchy dostaw, a nasze centra dystrybucyjne pracują normalnie, aby zapewnić naszym klientom ciągłą dostępność ich ulubionych produktów i usług" – tak brzmiała odpowiedź, jakiej udzieliła klientom na swoim profilu FB portugalska sieć.

Narasta konflikt w Biedronce. Strajk? Jest możliwy - wskazują związkowcy

Zupełnie inne światło rzucają na sprawę pustek w sklepach przedstawiciele NSZZ "Solidarność" działającego przy Jeronimo Martins Polska, cytowani przez portalspożywczy.pl.

"Mówią między innymi, że w Sieradzu, który zaopatruje Łódź, nie ma przedstawicieli ich związku i nie wiedzą, co dzieje się w centrum dystrybucyjnym. Jednak przywołują wcześniejsze strajki i niezadowolenie pracowników dystrybucji z rejonów Rudy Śląskiej i Sosnowca, o których dowiedzieli się dopiero po czasie.

- Podejrzewam, że kierowcy mogli zbojkotować stawkę za rozwożenie towaru. Ludzie w magazynie się pozwalniali, a nie ma nowych chętnych do pracy i pozostali pracownicy nie wytrzymują tempa. Dodatkowo na problemy kadrowe nakłada się jeszcze sezon urlopowy – mówi jeden ze związkowców".

Jak podsumowuje portal branżowy, członkowie „Solidarności" wskazują, że z Biedronki odchodzi coraz więcej pracowników, a związek jest w sporze zbiorowym z pracodawcą m.in. z powodu systemu wynagradzania.