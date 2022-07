Wakacje kredytowe: kto może skorzystać z takiego wsparcia?

Ustawowe wakacje kredytowe, z których będzie można skorzystać w 2022 i 2023 roku, dotyczą wszystkich pożyczek hipotecznych, które:

zostały zaciągnięte w złotówkach,

zostały zaciągnięte w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (oznacza to, że nie przysługują osobom, które posiadają już prawa do innego lokalu bądź domu).

Z ustawowych wakacji kredytowych nie będą mogły skorzystać następujące osoby:

te, które zaciągnęły kredyt w innej walucie, niż złotówka,

te, które mają już prawa do innego mieszkania/domu,

te, które zaciągnęły kredyt hipoteczny po 1 lipca 2022 r.,

te, których umowa kredytowa kończy się w ciągu 6 miesięcy po dniu wejścia w życie ustawy (nastąpi to 28 lipca 2022 r.).

Wakacje kredytowe nie dotyczą inwestorów, którzy posiadają kredyty na zakup wielu lokali, przeznaczonych np. na wynajem.

Na czym polegają wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku? Nie będzie odsetek, ale uważaj na tę jedną sytuację

Osoby, które skorzystają z ustawowych wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku, będą mogły liczyć w sumie na osiem miesięcy bez spłaty rat kredytowych: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku oraz po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe w latach 2022 i 2023 dotyczą części kapitałowej oraz części odsetkowej kredytu. Skorzystanie z nich nie wiąże się z żadnymi kosztami w postaci odsetek. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa z bankiem dotyczy również ubezpieczenia – ono nie będzie zwolnione z opłat.

Ustawowe wakacje kredytowe mają automatycznie przedłużyć okres spłaty całego kredytu hipotecznego o niespłacone podczas wakacji raty. To inne, niż w przypadku bankowych wakacji kredytowych rozwiązanie, kiedy to kredytobiorca może wybrać także podniesienie raty kredytowej o niespłacone raty.

Wakacje kredytowe a zdolność kredytowa

Jak obiecuje BIK (Biuro Informacji Kredytowej), skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych nie wpłynie w żaden sposób na zdolność kredytową osoby, która z takiego rozwiązania skorzysta.

Wakacje kredytowe. Jak złożyć wniosek? Pamiętaj o tych zasadach

Wniosek o wakacje kredytowe należy złożyć bezpośrednio w banku: osobiście albo przez bankowość elektroniczną.

- Po 28 lipca, kiedy ustawa podpisana przez prezydenta wejdzie w życie, należy udać się do banku albo, jeżeli bank da taką opcję, przez aplikację mobilną, złożyć wniosek o zawieszenie raty, czyli skorzystanie z tych wakacji kredytowych. Musimy pamiętać, że robimy to na każdy miesiąc osobno. W tym roku możemy zrobić to za sierpień i wrzesień i dwa miesiące z trzeciego kwartału. Nie możemy tego zrobić raz, tylko osobno na każdą ratę, którą chcemy zawiesić – tłumaczył ekspert Credipass Hubert Reszka w rozmowie z TVN24.

Jak powiedział Reszka, zawieszenie spłacania kredytu należy zgłosić przed datą płatności raty.

- Jeżeli mamy ratę na przykład 10 sierpnia, to przed 10 sierpnia musimy taki wniosek złożyć – mówił ekspert.

Wakacje kredytowe. Czy opłaca się z nich skorzystać?

Nieprzerwanie rosnące stopy procentowe kredytów hipotecznych boleśnie uderzają w polskich kredytobiorców. Raty są coraz wyższe i jeszcze do niedawna nikt nie spodziewał się, że osiągną obecny poziom. Dlatego możliwość wzięcia wakacji kredytowych na kilka miesięcy może przynieść chwilową ulgę niektórym gospodarstwom domowym.

W wyniku wzięcia wakacji kredytowych kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów. Warto jednak pamiętać, że konsekwencją skorzystania z tego rozwiązania jest wydłużenie okresu kredytowania o miesiące, w których skorzystano z wakacji kredytowych.