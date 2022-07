Sinice w Bałtyku. Zamknięte dwa kąpielska. Do odwołania

Aktualne informacje dotyczące stanu wody przekazuje na bieżąco Główny Inspektorat Sanitarny. We wtorek w godzinach popołudniowych pojawiła się informacja o zamknięciu dwóch kąpielisk na Mierzei Wiślanej - w Kątach Rybackich i Sztutowie.

Inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim wskazali, że woda jest nieprzydatna do kąpieli ze względu na zakwit sinic. Kolejne próbki wody z obu kąpielisk zostaną pobrane w środę.

Sinice znajdują się we wszystkich zbiornikach wodnych, a problemem stają się, gdy wzrasta ich ilość. Zakwit sinic wpływa niekorzystnie na wygląd, jakość i użyteczność wody.

Niektóre sinice tworzące zakwity w wodach słodkich, słonawych i morskich produkują toksyny. U osób, które napiły się wody z zakwitem lub pływały w kożuchach glonów, mogą pojawić się objawy takie jak: wysypka na skórze, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunka, gorączka, bóle mięśni i stawów. Dolegliwości mogą wystąpić bezpośrednio lub kilka dni po kąpieli w wodzie, w której był toksyczny zakwit sinic.

Zamknięte do odwołania pozostaje również kąpielisko w Pucku. Jest to spowodowane niedzielną awarią rurociągu i zrzutem ok. 200 m3 nieczystości z oczyszczalni "Swarzewo" do Zatoki Puckiej. Inspektorzy Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w poniedziałek pobrali próbki wody z Zatoki Puckiej. Ich wyniki mają być znane w środę.

Na pozostałych kąpieliskach strzeżonych zorganizowanych tego lata na Pomorzu - zarówno tych nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami - można się bezpiecznie kąpać.

