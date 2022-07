Jarmark Dominikański. To najstarsze wydarzenie tego typu w Europie. Ma ciekawą historię

Jarmark św. Dominika odbywa się co roku latem na Głównym Mieście w centrum Gdańska. Obok Weihnachtsmarkt w Norymbergii i Oktoberfest w Monachium to największa plenerowa impreza targowa w Europie.

Tradycja Jarmarku św. Dominika w Trójmieście liczy już 762 lata, co sprawia, że jest to najstarsze wydarzenie tego typu na naszym kontynencie. Został on ustanowiony bullą papieską Aleksandra IV w 1260 r. na wniosek dominikanów. Miał nakłaniać wiernych do uczestnictwa w corocznej mszy odpustowej 4 sierpnia, w dniu św. Dominika.

Początkowo Jarmark Dominikański był festynem pełnym zabaw i modłów, a jego rozpoczęcie oznajmiały w samo południe wszystkie dzwony na mieście. Dopiero później zmienił się w wydarzenie kulturalno-handlowe. Od początku jego istnienia przyciągał tysiące odwiedzających oraz kupców z całej Europy. Handlowano tu jedwabiem, winem, oliwą, cytrusami, przyprawami i suknem angielskim. Przyjeżdżali tu wszelkiej maści aktorzy, cyrkowcy i akrobaci. Pokazywano też "różne dziwy, egzotyczne zwierzęta, a nawet podobno… syreny" – czytamy na stronie wydarzenia.

Wybuch II wojny światowej i jej następstwa spowodowały, że Jarmark Dominikański zniknął z Trójmiasta na 33 lata. Dopiero w 1972 roku przywrócono tę coroczną tradycję.

Jarmark Dominikański. Tu kupisz antyki, produkty regionalne i niebanalne rękodzieło

Uroczyste otwarcie Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku obwieszcza specjalny hejnał, do którego każdego roku dopisywana jest kolejna nuta. W tym roku będzie miał już 760 nut. Podczas wykonywania hejnału, Prezydent Gdańska przekazuje oficjalnie kupcom z Jarmarku Dominikańskiego klucz do bram miasta.

To właśnie kupcy są siłą Jarmarku św. Dominika. Dzięki ich straganom pełnym różności znaleźć można unikatowe produkty, przedmioty stare i zadziwiające. Nie brakuje tu rękodzieła artystycznego, produktów regionalnych i najlepszych specjałów kuchni lokalnej i z całego świata.

Na Jarmarku Dominikańskim 2022 nie zabraknie takich produktów, jak:

antyki i przedmioty kolekcjonerskie,

oryginalna biżuteria,

rękodzieło artystyczne i ludowe (malarstwo, ceramika, rzeźbiarstwo, tkaniny),

pamiątki z Trójmiasta,

ubrania i dodatki od polskich projektantów mody,

regionalne przysmaki,

naturalne kosmetyki,

zabawki i produkty dla dzieci.

Otwarcie Jarmarku Dominikańskiego już za chwilę. Będzie moc atrakcji

Jarmark Dominikański 2022 rozpocznie się w sobotę 23 lipca i potrwa do niedzieli 14 sierpnia. Wydarzenie zacznie się od ceremonii i parady otwarcia, zakończy uroczystym zamknięciem.

W programie wydarzenia znaleźć można takie atrakcje jak pokazy kina i teatru, liczne warsztaty dla dzieci i dorosłych, spacery z przewodnikiem i koncerty. Jarmark Dominikański połączony też będzie z XXVII Świętem Chleba w Gdańsku, które odbędzie się w niedzielę 24 lipca 2022 w godzinach od 10:00 do 18:00. Do tego odbędą się Pomorskie Święto Rzemiosła, urodziny Muzeum Bursztynu, Jarmarkowe Parady Szekspirowskie, Święto Równości czy Dzień Niebieskich Trampek. Wydarzeń skupionych wokół Jarmarku Dominikańskiego jest mnóstwo, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Szczegółowy program Jarmarku św. Dominika znajduje się na stronie wydarzenia.