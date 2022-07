Rynek pracy w Polsce "poniżej oczekiwań, ale sezonowo wciąż solidnie"

Jak podają najnowsze dane GUS, przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu wyniosła ponad 6500 zł brutto. Przeciętna płaca zaś, w całym drugim kwartale w 2022 r. wyniosła 6566,15 zł brutto.

Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 osób) wyniósł 13 proc. w ujęciu rok do roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw uplasowało się na poziomie 6496,7 tys. etatów, co było wzrostem o 2,2 proc. w ujęciu rocznym, czyli w porównaniu do czerwca 2021 r. W ujęciu miesiąc do miesiąca zatrudnienie wzrosło o 0,1 proc.

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, Najszybciej rosły w górnictwie, za to spadek wynagrodzeń odnotowano w rolnictwie oraz branży "informacja i komunikacja".

Według ekspertów ING Economics Poland sytuacja polskiego rynku zatrudnienia mogłaby być lepsza, choć wciąż jest stabilna:

- Płace (13%r/r) nieco poniżej oczekiwań, ale sezonowo wciąż solidnie, zobaczymy jak kolejne miesiące, firmy mogły wstrzymać premie czekając na obniżkę PIT od lipca.

Pensje w sektorze przedsiębiorstw rosną, ale wolniej niż inflacja

Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 13 procent w ujęciu rok do roku jest niższy niż inflacja, która obecnie kształtuje się na poziomie 15,5 procent. Taką sytuację nazywamy ujemną realną dynamiką wynagrodzeń w ujęciu rocznym. Polskie płace rosną wolniej niż inflacja już drugi miesiąc z rzędu. Eksperci ING przewidują, że w kolejnych miesiącach wzrost wynagrodzeń może być jeszcze niższy:

Tendencje są rozbieżne, z jednej wysokie żądania płacowe, z drugiej zatrudnienie pokazuje już lekkie hamowanie rynku pracy w ujęciu odsezonowanym.

Nominalne płace mogą rosnąć wolniej w 2poł22, bo pracownicy skorzystają netto na cięciu PIT, a firmy czekają na 13% wzrost minimalnej.

