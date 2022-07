Szczepienia COVID czwarta dawka - są nowe wytyczne

W czwartek 21 lipca odbyła się konferencja Ministra Zdrowia, na której Adam Niedzielski poinformował o nowych wytycznych dotyczących czwartej dawki szczepienia przeciwko COVID-19. Od 22 lipca będą mogły przyjąć ją osoby powyżej 60 roku życia oraz pacjenci z obniżoną odpornością powyżej 12 roku życia.

Co ważne, od ostatniej dawki szczepionki musi minąć co najmniej 120 dni.

Jak zarejestrować się na szczepienie COVID? Potrzebne jest skierowanie

Aby zapisać się na 4. dawkę przypominającą szczepienia przeciwko COVID-19 należy sprawdzić w portalu pacjenta, czy zostało wystawione skierowanie, które otrzymują wszyscy Polacy spełniający wyżej opisane kryteria. Jeśli skierowanie jest w systemie, wystarczy zadzwonić do jednego z punktu szczepień by umówić się na wizytę, bądź zrobić to zdalnie, na stronie pacjent.gov.pl.

Od 28 marca w Polsce został całkowicie zniesiony obowiązek kwarantanny. Aktualnie nie dotyczy on więc ani osób zamieszkujących z chorym na COVID-19 ani obywateli, u których potwierdzono zakażenie tym wirusem.

Również 28 marca przestał obowiązywać w naszym kraju obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej i w środkach komunikacji miejskiej. Aktualnie maseczki musimy nosić jedynie w podmiotach leczniczych (przychodniach, gabinetach lekarskich, szpitalach) oraz w aptekach (i o tym nie powinniśmy zapominać!).

Tym samym rozporządzeniem zniesiono także wszelkie restrykcje związane z podróżowaniem do Polski, co oznacza, że nie ma już obowiązku:

legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia,

wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2,

odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

Czy i kiedy obostrzenia pandemiczne mogą wrócić? Adam Niedzielski podczas jednej z konferencji resortu zdrowia stwierdził, że dopóki liczba osób przebywających w szpitalach całego kraju w związku z COVID-19 nie przekroczy 5 tysięcy, ministerstwo zdrowia "nie podejmie żadnych kroków restrykcyjnych".

Tymczasem dane z 22 lipca 2022 mówią o 3038 zakażeniach koronawirusem. W czwartek poinformowano o 2999 nowych infekcjach. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 1840 potwierdzonych infekcjach. Oznacza to, że mamy do czynienia z 63 procentowym wzrostem zakażeń w ciągu tygodnia, a liczba 5 tysięcy może zostać przekroczona w ciągu najbliższych kilku tygodni.