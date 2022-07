Wolne Sądy z prestiżową nagrodą. "Znakomity przykład jak ważną rolę może odgrywać zawód prawnika"

Prawnicy z organizacji Wolne Sądy poinformowali, że otrzymali nagrodę "Rule of Law Award". Została im przyznana m.in. za działalność w sieci. Jak napisano w uzasadnieniu, Wolne Sądy - poprzez filmy krótkometrażowe, treści wideo i podcasty - rozpowszechniają wiedzę na temat tego, jak ważna jest praworządność i niezależne od polityków sądy.

Doceniono również inne działania prawników, w tym przygotowywanie przez nich stanowisk, komentarzy, opinii na temat konkretnych działań władzy, prowadzonych w ramach zamachu na praworządność w Polsce. Wskazano również, że twórcy Wolnych Sądów reprezentują przed sądami - krajowymi i międzynarodowymi - m.in. polskich aktywistów, jak również sędziów.

- To znakomity przykład tego, jak ważną rolę może odgrywać zawód prawnika w obronie praw człowieka i praworządności, także poza działalnością prawników w sądach. Wolne Sądy pokazują, że prawnicy mogą działać jako siła napędowa informowania, zwiększania świadomości i, miejmy nadzieję, mobilizowania społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza tam, gdzie zagrożone jest praworządność, jak ma to miejsce w Polsce - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, Jacqueline R. Scott, dyrektor generalna Union Internationale des Avocats.

Obok Wolnych Sądów wyróżniono też w tym roku mecenasa Mohameda El-Baqera, egipskiego prawnika, który za działalność na rzecz wolności, praw obywatelskich i obrony przed reżimem został aresztowany w 2019 roku.

Od momentu powstania nagrody otrzymali ją m.in. w 2016 r. malezyjska Izba Adwokacka, w 2018 r. Ruth Bader Ginsburg, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, a w 2021 r. afgańska prawniczka Latifa Sharifi. "To zaszczyt dołączyć do takiego grona" - napisał mecenas Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gratulując Wolnym Sądom otrzymanego wyróżnienia.

Kim są prawnicy z Wolnych Sądów?

Inicjatywę Wolne Sądy stworzyło czworo prawników: Sylwia Gregorczyk - Abram, Maria Ejchart - Dubois, Paulina Kieszkowska - Kanpik i Michał Wawrykiewicz. To oni stoją za ogromną liczbą działań, pokazujących zwykłym obywatelom, co się w Polsce aktualnie dzieje: z sądami, praworządnością, prawami człowieka, przestrzeganiem Konstytucji. Wolne Sądy współorganizowały akcję Światełko dla sądów, stały za lekcjami o Konstytucji czy za walką o Sąd Najwyższy. Prawnicy z Wolnych Sądów reprezentują też m.in. polskich sędziów, którzy walczą o rządy prawa. Wolne Sądy to autorzy podcastu "Na prawo patrz!" na tokfm.pl

Międzynarodowa nagroda została ustanowiona w celu wyróżnienia osób lub organizacji, które przyczyniają się do rozwoju i promocji państwa prawa. W uzasadnieniu wskazano m.in., że Wolne Sądy starają się edukować i uświadamiać obywateli, jak ważne jest niezależne sądownictwo. Nagroda przyznawana przez międzynarodową organizację prawniczą Union Internationale des Avocats (UIA) oraz LexisNexis została ustanowiona w 2016 roku. Jest przyznawana tym, którzy na polu krajowym, regionalnym czy międzynarodowym walczą o praworządność i prawa człowieka.