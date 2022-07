Pogoda na sobotę. Upał nie odpuszcza. IMGW ostrzega przed silnymi burzami

Zobacz wideo

- Sobota zapowiada się groźnie, ze względu na burze. To będzie kolejny upalny dzień, ale strefa tych burz będzie przemieszczała się z zachodu na wschód. Będzie im towarzyszył bardzo silny wiatr - powiedział Folwarski.

Przed burzami ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "W sobotę możliwe jest wystąpienie gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru w południowo-wschodniej i centralnej części Polski - informuje RCB, apelując o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr. Możliwe będą przerwy w dostawie prądu i utrudnienia komunikacyjne". Alerty takiej treści zostały w sobotę rozesłane w SMS-ach przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do odbiorców południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Ponadto, RCB zamieściło również ostrzeżenia w mediach społecznościowych.

Maksymalna temperatura osiągnie 34 stopnie Celsjusza

W sobotę na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, lokalnie burze z gradem. Na południu i bliżej centrum porywy wiatru podczas burz mogą wynosić do 90 km/h. Na pozostałym obszarze do 80 km/h. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, a na południu kraju do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północy kraju, około 31 stopni w centrum do 34 na południu. Nad morzem od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany - zachodni i północno-zachodni. Na wschodzie z południowego wschodu.

W nocy jeszcze na wschodzie będzie padał deszcz i wystąpią burze. Opady wyniosą do 35 mm. Wiatr w czasie burz będzie osiągał prędkość do 85 km/h.

- Im dalej na zachód, tym mniej opadów. Na zachodzie nie powinno już padać w ogóle - powiedział Folwarski.

Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza na zachodzie do 19 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy nad morzem, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

