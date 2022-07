Wakacje kredytowe — zasady. Na co pozwala ustawa wakacje kredytowe 2022

Wakacje kredytowe 2022 nieco różnią się od bankowych wakacji dostępnych — pod pewnymi warunkami — dla wszystkich kredytobiorców mających problem ze spłatą rat. Rządowe wakacje kredytowe 2022 są częścią tarczy antyinflacyjnej i mają być wsparciem dla dużej grupy kredytobiorców, którym w związku z inflacją i co miesiąc podnoszonymi stopami kredytowymi, drastycznie wzrosły raty.

Rządowe wakacje kredytowe 2022 może wziąć każdy, bez kryterium dochodowego, kto posiada:

kredyt hipoteczny,

zaciągnięty w złotych,

wzięty przed 1 lipca 2022 roku,

realizujący własne cele mieszkaniowe.

Wakacje polegają na zawieszeniu spłaty 8 rat miesięcznych kredytu, po połowie w tym, i przyszłym roku:

W 2022 roku można skorzystać z 4 miesięcy ulgi, po dwa w trzecim i czwartym kwartale.

W 2023 także można mieć cztery miesiące bez rat — po jednym w każdym kwartale. Według głównego analityka Expander Advisors Andrzeja Sadowskiego — o czym pisze Dziennik Gazeta Prawna — najlepiej to zrobić w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, ponieważ ze względu na rosnące oprocentowanie kredytów, najprawdopodobniej te raty będą wyższe niż w poprzedzających je miesiącach.

Wakacje kredytowe, a nadpłata kredytu. Czy to się opłaca? Oto korzyści

Ekonomista Rafał Mundry, przygotował darmowy kalkulator dla osób, które zastanawiają się, czy brać wakacje kredytowe. Kalkulator pozwala sprawdzić następujące informacje:

o ile spadnie rata kredytu przy nadpłacie,

ile rata wyniesie przy wzroście WIBORu.

Korzystając z kalkulatora, można także zrobić symulację, o ile skróci się kredyt, po nadpłacie i wracając do starej raty.

Ekspert od dawna namawia, aby zaoszczędzonych rat nie wydawać w sklepie — przyniesie to tylko większą ilość gotówki na rynku oraz nakręci wzrost inflacji w kraju — tylko wydać na własny kredyt i nadpłacić raty.

Publikując po raz kolejny na swoim Twitterze link do kalkulatora, wylicza na konkretnym przykładzie, że nadpłacając, miesięczna rata może się zmniejszyć nawet o 150-200 zł, a spłata kredytu może zostać skrócona nawet o 5 lat.

Korzyści z przeznaczenia zaoszczędzonych rat na nadpłatę kredytu są więc trzy:

Wakacje kredytowe to ulga dla budżetu domowego dziś, oraz nadzieja na niższe odsetki w przyszłości, Nadpłata zrobiona na kredycie to korzyść: finalne skrócenie czasu spłaty i wysokości rat, Przeznaczenie rat zaoszczędzonych na wakacjach kredytowych na spłatę własnego kredytu, a nie konsumpcję, to mniej gotówki na rynku i ochrona przed rosnącą inflacją.

Jak to działa? Andrzej Sadowski — główny analityk Expander Advisors tłumaczy w artykule Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli spłacamy regularną ratę kredytu — nie korzystając z wakacji kredytowych — to zwykle większą część spłacanej kwoty stanowią odsetki, a jedynie niewielką część — kapitał. Jeśli natomiast skorzystamy z wakacji kredytowych i tę samą kwotę przeznaczymy na nadpłatę kredytu, to spłacimy kapitał, zmniejszając odsetki od długu już do końca kredytu.

Przykładowe wyliczenie przedstawia Rafał Mundry

Od kiedy można składać wniosek o wakacje kredytowe? Chcesz mieć wakacje już w sierpniu? Spiesz się

Wnioski o wakacje kredytowe należy złożyć w banku, w którym został zaciągnięty kredyt. Banki przygotowują się do przyjmowania wniosków w ustawowym terminie tj. od 29 lipca 2022 roku.

Eksperci zwracają uwagę, że ustawa o wakacjach kredytowych wchodzi w życie w niemal ostatniej chwili. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z pełnych wakacji w 2022 roku, czyli zawieszania rat w dwóch miesięcy trzeciego kwartału, to musi je rozpocząć już w sierpniu. Żeby tak się stało, kredytobiorcy — szczególnie ci, którzy, płacą ratę na początku sierpnia — muszą wystąpić o wakacje niezwłocznie.

Zwłoka w złożeniu wniosku może oznaczać ominięcie sierpnia, jako jednego z dwóch miesięcy trzeciego kwartału.