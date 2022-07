Dopłata do węgla 2022. Wniosek będą mogły złożyć osoby opalające domy węglem

Dodatek ma wynieść 3000 zł na gospodarstwo domowe. Będzie wsparciem dla mieszkańców budynków, które są ogrzewane węglem. Dotyczy takich głównych źródeł ogrzewania jak kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Warunkiem jest zasilanie ich węglem kamiennym, brykietem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wnioski o dodatki — jednolite w całej Polsce — będzie można składać zaraz po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska mają nadzieję, że pierwsze wypłaty będą miały miejsce we wrześniu 2022.

Dziennik Wschodni informuje, że w urzędach województwa lubelskiego i podkarpackiego rozpoczął się szturm mieszkańców, którzy chcę składać wnioski o dodatek węglowy.

"Formularzy o wypłatę dodatków jeszcze nie mamy. Tak, jak wszyscy, czekamy na to, aż ustawa wejdzie w życie" - powiedział Dziennikowi Wschodniemu Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta Puławy.

Dopłata do węgla 2022 - o tym warto wiedzieć, zanim ustawa wejdzie w życie

Palenie węglem musi być zgłoszone do CEEB

Zanim zabierzesz się za wypełnianie wniosku, upewnij się, że dla danego budynku została zgłoszona deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Czas na składanie deklaracji co prawda minął 30 czerwca 2022, jednak lepiej złożyć ją po czasie niż nie składać w ogóle. Jeśli w deklaracji nie znalazło się źródło ciepła opalane gazem, można złożyć korektę. Wszystko to musi być zrobione przed wypełnieniem wniosku o dopłatę do węgla.

Dodatek węglowy. Ustawa nie określa kryterium dochodowego

Uprawnienie do dodatku nie będzie się wiązać z żadnym kryterium dochodowym. Może się o niego ubiegać każdy, kto spełnia podstawowy warunek palenia w domu węglem.

Wnioski na węgiel niezbędne — dodatek nie będzie wypłacany z automatu

Chcąc otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek. Można to zrobić online lub osobiście w urzędzie gminy. Fakt zgłoszenia pieca, kotła lub kominka w ramach deklaracji CEEB nie oznacza, że rodzina automatycznie dostanie wsparcie. Brak złożonego wniosku o dodatek węglowy spowoduje, że wniosek nie zostanie wypłacony.

Dodatek węglowy. Ustawa zawiera wszystkie zasady: 1 kwota, 1 wypłata, są terminy graniczne

Jedna wysokość dodatku dla każdego

Niezależnie od dochodów czy rodzaju pieca, wszyscy uprawnieni będą otrzymywać tę samą kwotę. To jednorazowa wypłata w wysokości 3 tys. zł.

Tylko jedna wypłata na gospodarstwo domowe

Wsparcie zostanie wypłacone tylko raz na gospodarstwo domowe. Jeśli o dopłatę do węgla wystąpi więcej niż jeden domownik, wypłatę dostanie tylko jeden z nich. Ten, którego wniosek jest rozpatrywany jako pierwszy.

Ekogroszek i ekomiał to też paliwa węglowe — wniosek się należy

O wsparcie mogą ubiegać się nie tylko palący w piecach węglem. Ekogroszek, ekomiał, brykiet czy pellet węglowy posiadające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego w składzie to także paliwa węglowe. Właściciele pieców zasilanych takim paliwem też mają prawo do dodatku węglowego.

Dodatek węglowy nie podlega opodatkowaniu

Świadczenie — jak wiele innych — jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 52jc ustawy o PIT — informuje portal pit.pl. To oznacza, że nie podnosi dochodu i nie trzeba go wykazywać w zeznaniu podatkowym. Kwota 3 tys. zł jest więc kwotą "na rękę".

Dodatek węglowy — nie ma jeszcze daty rozpoczęcia, ale jest data zakończenia

Wnioski o dodatek będzie można składać zaraz wejściu w życie ustawy (trzeba śledzić). Jest jednak już określony końcowy termin przyjmowania wniosków. To 30 listopada 2022 roku. Przekroczenie tego terminu będzie równoznaczne z nie przyznaniem dodatku.