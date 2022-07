Polacy ruszyli po wakacje kredytowe i są problemy. Sieci banków przeciążone

Jak sprawdził reporter TOK FM Szymon Kępka duże zainteresowanie wakacjami kredytowymi doprowadziło do awarii sieci w kilku bankach. Internauci najczęściej skarżą się na kłopoty z dostępnością serwisów bankowości mobilnej i bankowości online.

Na Facebooku i Twitterze internauci publikują screeny z komunikatami o kłopotach z dostępnością serwerów. A na podstawie portalu downdetector - który zbiera informacje o awariach w poszczególnych m.in. bankach - tych wpisów jest znacznie więcej.

Mogą występować problemy z serwisem ING Bank - takich zgłoszeń od 8 rano było ponad 100. W PKO BP - od rana zanotowano niespełna 900 takich zgłoszeń i faktycznie wchodząc np. na Twittera tego banku, widać pod wpisem o wakacjach kredytowych kłopoty użytkowników. Tutaj bank za niedogodności przeprasza i pracuje nad rozwiązaniem problemu - a więc potwierdza, że ruch na serwach jest duży.

Po kilkadziesiąt awarii odnotowano także w mBanku i Alior Banku, najmniej - według raportów downdetector - w Millenium i Santander Banku. Nieprawidłowości można także zgłaszać do rzecznika finansowego, jego infolinia jest czynna do godz. 14.

Wakacje kredytowe. Na czym to polega?

W piątek w życie weszły przepisy dotyczące wakacji kredytowych, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

Kredytobiorca, który napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację - radzi Rzecznik Finansowy w poradniku poświęconym mechanizmowi wakacji kredytowych.

Na stronie Rzecznika Finansowego opublikowano poradnik opisujący przykładowe problemy i wątpliwości kredytobiorców związane z możliwością skorzystania z wakacji kredytowych.

Podkreślono w nim, że jeśli kredytobiorca chce skorzystać z wakacji kredytowych jeszcze w sierpniu, powinien poinformować o tym bank składając wniosek o wakacje kredytowe. "Jeśli bank nie otrzyma wniosku do dnia płatności raty, pobierze środki z konta kredytobiorcy na dotychczasowych zasadach. Istotna jest chwila, w której do banku dotrze wniosek o wakacje kredytowe" - wskazano.

Wyjaśniono, że jeżeli jest kilku kredytobiorców, wniosek powinni podpisać wszyscy, natomiast w formularzu elektronicznym powinni być wszyscy wskazani.

Jeśli bank nie udostępni formularza wniosku, kredytobiorca może samodzielnie przygotować takie pismo. Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać co najmniej: oznaczenie kredytobiorcy (dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL), oznaczenie kredytodawcy (dane identyfikujące kredytodawcę takie jak nazwa banku), oznaczenie umowy (np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia), wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu (można wskazać we wniosku jeden lub kilka okresów, w których kredytobiorca zamierza korzystać z wakacji kredytowych) oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści oświadczenia należy zamieścić sformułowanie: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W poradniku przekazano, że jeśli kredytobiorca napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa lub interesy, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację. Bank powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi do 60 dni.

Jeśli bank nie uzna roszczeń lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi na reklamację (ewentualnie udzieli odpowiedzi, ale z przekroczeniem terminów), kredytobiorca może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, w tym kopię złożonej reklamacji i odpowiedź banku - podano w poradniku.

