Pogoda na weekend: Polska pod chmurami i w deszczu

"Pogodę pod koniec tygodnia będzie kształtował aktywny niż, który nasunie się najpierw nad Karpaty, a później powędruje na północ wzdłuż naszej wschodniej granicy" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Powinniśmy przygotować się na intensywne opady deszczu, przede wszystkim na południu i wschodzie kraju. Opady mogą wystąpić także w centrum. Podczas opadów wyraźnie się ochłodzi. Temperatura po deszczu nie wzrośnie ponad 20 st. C.

Pogoda na weekend Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk — przedstawiamy opady i temperaturę w weekend regionami.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

W sobotę szczególnie na południu województwa intensywne, ale przelotne opady deszczu. Ciepło 22-25 st. C. W niedzielę nieco cieplej, z przelotnymi opadami.

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowych krańcach Podlasia możliwy deszcz. Temperatura 21-24 st. C. W niedzielę więcej przejaśnień temperatura 19-22 st. C, na Podlasiu chłodniej 15-18 st.C.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

W sobotę zachmurzenie duże, opady na południu i w centrum nawet do 20 mm. Temperatura 20-24 st. C. W niedzielę będzie ciepłej: Temperatura maksymalna od 23°C na wschodzie do 29°C na zachodzie. Słabe opady deszczu.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

W sobotę przelotne opady, na południu możliwe burze. Temperatura 20 st. C na zachodzie, 25 st. C w centrum i 28 st. C na południowym wschodzie regionu. W niedzielę burze lokalnie na Lubelszczyźnie. Temperatura od 15 st. C na wschodzie do 25 st. C na północnym zachodzie.

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

W sobotę możliwe burze z silnymi opadami do 30-40 mm. W czasie burz porywisty wiatr. Temperatura maksymalna 15 st. C w rejonie Sudetów do 23 st. C na Górnym Śląsku. W niedzielę głównie na Górnym Śląsku silne opady deszczu. Temperatura od 21 st. C do 28 st. C. a w rejonach podgórskich 15-17 st. C.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

W sobotę możliwe burze i silne opady do 40 mm. Temperatura od 24 st. c na zachodzie i północy, do 29 st. na wschodzie. W rejonach podgórskich 21-26 st. C, na szczytach Tatr około 11 st. C. W niedzielę opady bez zmian. Temperatura maksymalna od 17 do 22 st. C, w rejonach podgórskich od 15 st. C do 19 st. C.

Ulewy w Polsce. Ostrzeżenie IMGW przed silnym deszczem

IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi deszczami. Ostrzeżenie na sobotę objęło większą część powierzchni kraju z wyjątkiem Pomorza, Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny. W niedzielę opadów będzie zdecydowanie mniej. Ostrzeżenia wydano jedynie dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.