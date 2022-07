Trzylatek wypadł z okna na trzecim piętrze. Lekarze walczą o życie dziecka. Opiekunowie mają usłyszeć zarzuty

- Chłopiec od piątku przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest w stanie ciężkim, natomiast przez te dwa dni stan pacjenta ustabilizował się na tyle, że lekarze zaczynają przygotowywać się do wybudzenia chłopca ze śpiączki farmakologicznej. Są to więc bardzo ostrożne, ale jednak optymistyczne rokowania - poinformował w niedzielę rzecznik katowickiego szpitala Wojciech Gumułka.

Do wypadku doszło w piątek późnym popołudniem przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Chłopczyk z poważnymi obrażeniami głowy trafił śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

W sobotę jastrzębska policja poinformowała o zatrzymaniu ojca dziecka i jego partnerki. Oboje byli nietrzeźwi. Zatrzymani tłumaczyli policjantom, że nie zaniedbali opieki nad dzieckiem. Gdy doszło do wypadku, kobieta - według jej relacji - poszła do toalety, a ojciec wyszedł na chwilę do sąsiada. Okno - według opiekunów chłopca - miało być w tym czasie przymknięte.

W niedzielę zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki, może grozić do 5 lat więzienia.