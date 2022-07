Hanna Gronkiewicz-Waltz, Witalij Kliczko i Andrzej Rottermund zostali Honorowymi Obywatelami Warszawy

Witalij Kliczko - Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy podziękował za odznaczenie w nagranym wcześniej i wyświetlonym podczas uroczystej sesji Rady Warszawy nagraniu. Na miejscu w Warszawie był jego brat Władimir i w jego imieniu odebrał tytuł.

Mer Kijowa podkreślił, że uznaje, iż to wyróżnienie dla wszystkich Kijowian i odwagi całego ukraińskiego narodu, który odpiera najazd rosyjskich barbarzyńców. Przypomniał trudną sytuację na Ukrainie, która nie pozwala mu osobiście przyjechać do Warszawy. - Walczymy za naszą wolność, za prawo do życia w demokratycznym i wolnym kraju. Dzisiaj bronimy nie tylko własnej niepodległości i europejskiego wyboru, ale bronimy także demokracji, stabilności i bezpieczeństwa całej Europy - zaznaczył.

Zapewnił, że Ukraińcy nigdy się nie poddali, nie poddadzą i muszą zwyciężyć putinowskich barbarzyńców, którzy usiłują zniszczyć państwo i naród dokonując ludobójstwa. Zaznaczył, że Polska wie, co to znaczy i rozumie dobrze to, co dzieje się na Ukrainie ze strony Rosji.

Kliczko podkreślił, że jest wdzięczny za pomoc, opiekę i wrażliwość w tym trudnym czasie. - Ukraina nigdy o tym nie zapomni - zapewnił.

W niedzielę oprócz Kliczki tytuły honorowych obywateli miasta odebrali b. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i b. dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Andrzej Rottermund.

