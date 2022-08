Czy warto wziąć wakacje kredytowe? Dr Grabowski nie ma wątpliwości

W piątek 29 lipca weszły w życie wakacje kredytowe. Kredytobiorcy mogą skorzystać z przerwy w płaceniu rat kredytu. Już pierwszego dnia działania ustawy do banków zgłosiło się ponad 260 tys. chętnych.

Doktor Bogusław Grabowski, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej, ocenił, że zdziwiłoby go tylko, jeśli "100 procent kredytobiorców nie skorzysta z programu". - Ktoś, kto nie skorzysta z tych wakacji, to jest po prostu nieogarnięty. Bo jak można chcieć płacić za kredyt około 10 proc. (...) więcej i w tym czasie odmówić przyjęcia darmowej pożyczki ze strony rządu — ocenił ekspert.

Ekonomista podpowiadał też, jak spożytkować zaoszczędzone pieniądze. - Wakacje należy wziąć, a środki wpłacić na przykład na czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją. W takiej sytuacji można się zabezpieczyć na wypadek utraty pracy czy dalszej inflacji, mając poduszkę finansową. Po jakimś czasie, dzięki tak zgromadzonym dodatkowym środkom, można pomyśleć o nadpłaceniu kredytu — podsumował dr Grabowski.

Jeśli ktoś zdecyduje się właśnie w ten sposób wydać pieniądze z rat, musi pamiętać, że o nadpłatę kredytu — tak jak o wakacje kredytowe — należy wystąpić do banku, składając odpowiedni wniosek. W zależności od banku można to zrobić online lub wyłącznie osobiście. Ponieważ nadpłata zmienia warunki kredytu i harmonogram spłat, trzeba będzie podpisać aneks do umowy kredytowej, a w tym celu, niezależnie od banku, trzeba udać się do oddziału osobiście.

Ustawa wakacje kredytowe 2022 - ogromne zainteresowanie od pierwszego dnia

Wakacje kredytowe 2022. Warunki są proste. Może z nich skorzystać:

właściciel kredytu hipotecznego,

zaciągniętego w złotych,

na zakup mieszkania realizującego własne cele mieszkaniowe.

Czy warto wziąć wakacje kredytowe? Ulga dla kredytobiorców, jaką przynoszą wakacje, to 8 miesięcy bez płacenia rat:

2 miesiące w III kwartale 2022,

2 miesiące w IV kwartale 2022,

4 miesiące w 2023 roku, po 1 miesiącu w każdym kwartale.

Czy wakacje kredytowe się opłacają i dlaczego rząd je wprowadził? Premier: mają łagodzić niepewność

Podczas konferencji prasowej odbywającej się w dniu uruchomienia wakacji kredytowych, premier Mateusz Morawiecki poinformował dziennikarzy, dlaczego rząd zdecydował się wprowadzić wakacje kredytowe. - Przywracamy jednocześnie pewnego rodzaju równowagę. Kredyt miał być przepustką do własnego domu, a nie kamieniem u szyi niektórych, zwłaszcza tych, którzy tracą pracę albo są w trudnej sytuacji bytowej — wskazał Morawiecki.

Zaznaczył też, że prace nad wakacjami odbyły się błyskawicznie. - 25 kwietnia zapowiedź, proces legislacyjny i dzisiaj wakacje kredytowe wchodzą w życie — mówił szef rządu.