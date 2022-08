Jarmark Dominikański 2022. Kiedy się odbywa? Przed nami dwa tygodnie imprezy

Każdy, kto chce odwiedzić Jarmark Dominikański 2022, powinien się pospieszyć. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 27 lipca i potrwa jeszcze dwa tygodnie – do 14 sierpnia 2022 roku. Na miejscu kupujący znajdą kilkaset stoisk z oryginalną, autorską biżuterią, odzieżą, antykami, akcesoriami dla zwierząt, rękodziełem i sztuką, kosmetykami, regionalnymi przysmakami oraz trunkami. Warto tu być, bo na Jarmark Dominikański to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Co roku ściągają tu rękodzielnicy, artyści i inni wystawcy z całego kontynentu.

"Tu się kupuje, targuje, poszukuje skarbów i znajduje piękne kadry do pamiątkowych fotografii. Wokół słychać różne języki, mieszają się tradycje i obyczaje. Jest gwarnie i barwnie, prawie wszędzie coś się dzieje. Oto słynny na cały świat Jarmark św. Dominika!" - zachęcają do odwiedzin organizatorzy wydarzenia na swojej stronie.

Jednak Jarmark Dominikański to nie tylko stragany z ciekawymi produktami. To również ogromna impreza kulturalna pełna atrakcji trwających codziennie od rana do wieczora.

Jarmark Dominikański 2022. Program wydarzeń dla dorosłych

Jarmark Dominikański 2022 to nie tylko możliwość zrobienia ciekawych zakupów. Program wydarzenia jest wypełniony różnymi atrakcjami.

Wśród ciekawych wydarzeń dla dorosłych, w programie Jarmarku Dominikańskiego 2022 znaleźć można:

Święto Chleba,

Jarmarkowe Parady Szekspirowskie w wykonaniu Teatru Szekspirowskiego,

Strefę Seniora,

warsztaty kreatywne z rękodzieła,

warsztaty z kiszenia i fermentacji,

koncerty odbywające się pod hasłem Muzyka z Gdańskich Wież,

koncerty na skwerze Heweliusza i wyspie Ołowianka (Jazzowe Środy oraz Elektryczne Czwartki),

spacery z przewodnikiem,

kino na wyspie Ołowianka,

spektakle teatralne (m.in. spektakl Miejskiego Teatru Miniatura z udziałem tłumacza migowego),

wystawy.

Oprócz warsztatów, spacerów czy koncertów, Jarmark Dominikański 2022 to także Święto Uliczki Litewskiej, Święto Wolontariatu, Święto Kociewia, Święto Siatkówki, Gdańska Ekostrefa czy Wołowa Uczta u Neptuna.

Jarmark Dominikański 2022. Program wydarzeń dla dzieci

Podczas gdańskiego Jarmarku Dominikańskiego 2022 warto odwiedzić Strefę Dla Dzieci na Targu Rybnym, która jest otwarta codziennie od godziny 11:00 aż do wieczora.

Strefa Dla Dzieci oferuje m.in.:

warsztaty czekoladowe,

warsztaty rękodzieła,

tańce pod chmurką,

akcje artystyczne,

występy Klauna Ciapka,

warsztaty teatralne,

Bajkowisko i olimpiadę bajkowiskową,

spektakle teatralne z udziałem tłumacza migowego,

spotkanie z gdańskimi legendami.

Szczegółowy program Jarmarku Dominikańskiego 2022 można znaleźć na stronie organizatora.

Jarmark Dominikański 2022 w Gdańsku. Impreza jest organizowana od 1260 roku

Jarmark św. Dominika jest najstarszą tego typu imprezą w Europie (liczy już 762 lata), a także jedną z największych wydarzeń targowych na naszym kontynencie. Co roku przyciąga tysiące odwiedzających z kraju i zagranicy.

Uroczyste otwarcie Jarmarku Dominikańskiego 2022, jak co roku, obwieścił specjalny hejnał, do którego co roku roku dopisywana jest kolejna nuta. W tym roku hejnał ten miał już 760 nut! Każdego roku, podczas otwarcia wydarzenia Prezydent Gdańska przekazuje kupcom klucz do bram miasta.