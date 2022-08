Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to uroczysty dzień, podczas którego całe miasto na chwilę nieruchomieje. Punktualnie o godzinie 17:00 rozbrzmiewają syreny, samochody na ulicach zatrzymują się, przystają przechodnie. To czas, gdy wielu mieszkańców myśli o tych - już coraz mniej licznych - którzy 78 lat temu zaczęli walkę o swoje miasto. Powstanie planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Oto co się w tym czasie wydarzyło.

Fot. UM m.st. Warszawy