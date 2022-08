Upały nadciągają nad Polskę. "Termometry mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza"

Według najnowszej prognozy IMGW przed nami pogodny wtorek. Tylko we wschodniej i południowej części kraju można się spodziewać przejściowego zachmurzenia dużego i słabych opadów deszczu.

Jak wynika z informacji opublikowanych - na Twitterze - przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już w czwartek pojawią się w Polsce upały. "Prognozujemy 36°C na zachodzie" - czytamy.

Pogoda na sierpień. Rekordy temperatur mogą zostać pobite

Z prognoz wynika, że w sierpniu średnie temperatury będą wyższe od wieloletniej normy. Meteorolog i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski zapowiedział, że "mogą zostać pobite maksymalne rekordy temperatury".

- To będzie kolejny cieplejszy – niż dotychczas to bywało – miesiąc. Czerwiec był ekstremalnie ciepły, lipiec – szczególnie w południowo-zachodniej i zachodniej części kraju był bardzo ciepły, a teraz czeka cieplejszy sierpień – podkreślił Grzegorz Walijewski.

Oznacza to, że już w pierwszych dniach tego miesiąca możemy spodziewać się napływu upałów. - Według naszych prognoz na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku termometry mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Upalnie będzie również w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, a także w woj. kujawsko-pomorskim – 35 st. C - wskazał.

Ekspert dodał, że "może się okazać, że zostaną pobite maksymalne rekordy temperatury dla sierpnia". - Już w środę i czwartek pojawią się "trzydziestki". Początkowo, nieśmiało 31–32 st. C, natomiast w czwartek zrobi się upalnie 35–36 stopni. Z tą falą będziemy mieli do czynienia również w piątek. Wychodzi na to, że rozpoczniemy nowy miesiąc z przytupem – ocenił Walijewski.

Według prognozy na 16 dni - do 12 sierpnia włącznie będziemy mieli ciepły okres. Termometry będą wskazywały od 27 do 29 st., na wybrzeżu temperatury mogą być trochę niższe. Zdaniem synoptyka w drugiej części miesiąca można się spodziewać drugiej fali upałów. Czyli na termometrach powinny się pojawić wartości powyżej 30 st. C. - Ale uwaga, w sierpniu będziemy mieli również opady i to raczej burzowe, czyli krótkotrwałe i bardziej intensywne – ostrzegał.

Według Walijewskiego na pierwszą część sierpnia warto zaplanować urlop na plaży nad morzem lub na Mazurach, a drugą część sierpnia zdecydowanie w górach. Myśląc o urlopie, warto wziąć pod uwagę wrzesień. Będzie to przedłużenie lata. Według prognoz będzie trochę chłodniej niż w sierpniu, ale uspokoi się sytuacja burzowa.