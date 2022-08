Inflacja w Polsce lipiec 2022 - 15,5 proc. Glapiński: w przyszłym roku będzie jednocyfrowa

Prezes Narodowego Banku Polskiego w wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Sieci" przewidywał, że inflacja osiągająca obecnie poziom 15,5 proc., już wkrótce spadnie do poziomu jednocyfrowego. Podczas konferencji prasowej w lipcu, po ogłoszeniu kolejnych podwyżek stóp procentowych także prognozował, że jej szczyt nastąpi latem i od tego momentu zacznie spadać. "Mamy wysoką inflację, która już po wakacjach zacznie się obniżać, by w przyszłym roku zejść do jednocyfrowego wskaźnika, a w 2024 r. znaleźć się w naszym celu inflacyjnym" - przypominał lipcową wypowiedź prezesa Business Insider.

REKLAMA

Adam Glapiński wypowiada się też na temat recesji. "Nie będzie" - mówi

W tym samym wywiadzie szef NBP zapowiedział, że nie spodziewa się, żeby do Polski dotarła recesja.

"Tymczasem kraj się rozwija, PKB rośnie. Inflacja, jeśli nie zajdą inne okoliczności, będzie maleć" - prognozował Glapiński.

Powiedział też, że wszystko na to wskazuje, że nie będziemy mieli recesji, a najwyżej tzw. recesję techniczną. Wyjaśnił, że będzie to oznaczało mało istotne spowolnienie wzrostu gospodarczego poniżej zera, przez najwyżej dwa kwartały.

Inflacja w Polsce. Wcześniejsze, chybione projekcje Adama Glapińskiego

Przypomnijmy: w styczniu 2021 prezes NBP twierdził, że Polsce nie grozi inflacja. Uważał nawet, że trend rynkowy może doprowadzić do deflacji. Także później, gdy przyznawał już, że inflacja może rosnąć, nadal przekonywał, że wzrost cen jest zgodny z przewidywaniami. Dodał też, że istniejąca inflacja jest mniejszym zagrożeniem dla gospodarki niż deflacja.

Na koniec Rada Polityki pieniężnej reagując na galopującą inflację 10-krotnie, miesiąc po miesiącu podnosiła stopy procentowe.

Do tego warto zauważyć, że nadal obowiązujące założenia polityki pieniężnej na 2022 rok, przewidują średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% (z małym odchyleniem +/- 1 punkt procentowy.

W wywiadzie dla "Sieci" Adam Glapiński poruszył też obszerny wątek Donalda Tuska, co zapowiada okładka tygodnika. Wywiad wywołał liczne komentarze, także w TOK FM.