Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował we wtorek, że dotychczas aktywowano około 3,5 miliona bonów. Kwota zrealizowanych płatności z wykorzystaniem świadczenia sięga 2,4 mld zł. Mimo że Polski Bon Turystyczny można wykorzystać tylko do 30 września 2022, wciąż około 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych, a część aktywowanych nie została wciąż zrealizowana.

Bon turystyczny – do kiedy można aktywować?

Jak informuje Polska Agencja Prasowa:

- Wartość nieaktywnych bonów przekracza 500 mln zł, a niezrealizowanych aktywnych – 600 mln zł. Warto nie zwlekać z realizacją transakcji bonami, bo czas powoli się kończy. Bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, a usługa może się odbyć nawet po tej dacie - przypomina prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Jak zrealizować bon turystyczny?

Aby skorzystać ze świadczenia trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na PUE ZUS w zakładce Ogólny, w menu bocznym odszukujemy zakładkę Polski Bon Turystyczny. Aby aktywować bon, należy podać swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Bon można aktywować w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem. Po aktywacji otrzymamy specjalny kod. Ten kod podajemy, płacąc za usługi (np. w recepcji hotelu lub aquaparku). Następnie otrzymujemy SMSem kod potwierdzający płatność. Należy go podać osobie przyjmującej płatność.

Bon turystyczny. Dla kogo 1000 zł na wakacje dziecka?

Bon turystyczny to świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością w wysokości 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także, jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Bon turystyczny jest świadczeniem jednorazowym, jednak można nim płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania jego wartości.

Bon turystyczny - gdzie wykorzystać świadczenie?

Bonem turystycznym można zapłacić za nocleg dziecka w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym. Można również wykorzystać go, by opłacić wyjazd kolonijny, obóz sportowy, wyjazd harcerski na terenie Polski. Od 22 stycznia 2021 bonem można także opłacić usługi przewodnika zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych.

Szczegółowa lista przedsiębiorców oferujących usługi w ramach bonu turystycznego dostępna jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.