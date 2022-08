"Daniel Obajtek omotał Jarosława Kaczyńskiego". Prezes PiS "pochłonięty wizją fuzji, która jest absurdalna"

Zobacz wideo

Węgierski MOL ma przejąć ponad 400 stacji Lotosu. Szef koncernu - jak poinformowała Wirtualna Polska - ma do odsiedzenia w Chorwacji dwa lata więzienia za skorumpowanie tamtejszego premiera. Zsolt Hernadi jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania.

- MOL w 2003 r. nabył 25 proc. akcji narodowego chorwackiego koncernu naftowego INA. Z czasem Hernadi i cały MOL chciały dokupić jeszcze więcej udziałów i tak też się stało w 2008 r. Problem pojawił się wtedy, kiedy w Chorwacji doszło do zmiany rządu i nowa ekipa wszczęła śledztwo dotyczące korupcji przeciwko premierowi - mówił w TOK FM Szymon Jadczak, który opisał sprawę Hernadiego.

Prezes węgierskiego koncernu został oskarżony - i prawomocnie skazany - za wręczenie co najmniej 10 mln euro łapówki premierowi Chorwacji. - A wystawienie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania oznacza, że prezes wielkiego koncernu naftowego Węgier, który przedstawiany jako biznesowy kontrahent pana Daniela Obajtka i Orlenu - nie może przyjechać do Polski. Gdyby wylądował na Okęciu, to straż graniczna miałaby obowiązek - zgodnie z prawem - natychmiast go zatrzymać. Osadzić w areszcie i przekazać jak najszybciej do Chorwacji - podkreślił dziennikarz Wirtualnej Polski w rozmowie z Piotrem Maślakiem.

"To już przegrana sprawa"

Czy polskie służby - w momencie zawierania umów z firmą MOL - wiedziały o zarzutach i skazaniu Hernadiego? - Premier Morawiecki nie odpowiedział na moje pytania. Jacek Sasin zrzucił odpowiedzialność na Daniela Obajtka. A Daniel Obajek ustami swojego biura prasowego najpierw nie chciał odpowiedzieć. A potem stwierdził, że Hernadi jest niewinny, bo uniewinnił go trybunał w USA - wyjaśnił Jadczak.

Wskazał także, że sprawą zajmowały się i inne trybunały, w tym Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych, które oczyściło Hernadiego i MOL. - I tym też się broni Orlen - jak to zwykle w naszej siermiężnej propagandzie. Ale niewiele osób da się na to nabrać, choć media rządowe próbują w tę stronę iść - zastrzegł dziennikarz. I podkreślił, że mamy do czynienia z pomyleniem "trybunału, który się zajmuje sprawami gospodarczymi z sądem, który się zajmuje sprawami karnymi". - To tak, jakby pomylić diesel z benzyną i do diesla nalać 95 - ocenił.

Mimo poważnych zarzutów pod adresem prezesa węgierskiego koncernu gość TOK FM nie ma wątpliwości, że przejęciu 417 stacji Lotosu przez MOL ta sprawa nie zaszkodzi. Jak stwierdził, "to już przegrana sprawa".

- Daniel Obajtek omotał Jarosława Kaczyńskiego. Sam chciałbym wiedzieć, co mu powiedział. Co mu obiecał. Co mu wytłumaczył. Ale Jarosław Kaczyński jest pochłonięty wizją tej fuzji, która jest absurdalna, bo tracimy jedną trzecią Lotosu - podkreślił w rozmowie z Piotrem Maślakiem.